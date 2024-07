Celine Dion wystąpiła na zakończenie ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Walcząca z poważną chorobą piosenkarka wykonała "Hymne A L’Amour" z repertuaru Edith Piaf.

Celine Dion wystąpiła na rozświetlonej wieży Eiffla / PASCAL LE SEGRETAIN/AFP / East News

Celine Dion wystąpiła publicznie pierwszy raz od ponad 4 lat. W 2022 r. gwiazda ujawniła, że zmaga się z nieuleczalną chorobą - zespołem sztywnego człowieka.

Wideo youtube

Dion na wieży Eiffla śpiewała piosenkę z repertuaru Edith Piaf, stojąc przy fortepianie zroszonym deszczem. Nie ukrywała emocji i widać było, że zaprezentowanie się publiczności po tak dużej przerwie to dla niej wielkie przeżycie. Została nagrodzona gromkimi owacjami.

Warto zauważyć, że był to już drugi w karierze Celine Dion występ na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Poprzedni miał miejsce w Atlancie w 1996 r. Wykonała wtedy piosenkę "The Power of the Dream".