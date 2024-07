Możemy już chyba powiedzieć, że nominacja partii demokratycznej dla Kamali Harris jest formalnością. Obecna wiceprezydent ma już poparcie wszystkich prominentnych postaci w partii. W internecie pojawił się starannie zmontowany film pokazujący, jak odbiera telefon od państwa Obamów.

Michelle i Barack Obama / NICHOLAS KAMM/AFP/East News / AFP

Ten telefon nie może obejść się bez stwierdzenia, że jestem z ciebie dumna - mówi Michelle Obama do Kamali Harris. Była pierwsza dama nazywa swoją rozmówczynię życzliwym słowem "my girl - moja dziewczyna" i przewiduje, że ta "przejdzie do historii".