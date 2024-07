23 osoby, które pływały na basenie Polonez OSiR na warszawskim Targówku, mają objawy zatrucia chlorem. Ratownicy przetransportowali 21 z nich do szpitala. Służby pobrały próbki wody do badań, które wykazały wielokrotne przekroczenie norm ilości chloru w wodzie. Przedstawiciele służb zapewniają, że okolicznym mieszkańcom nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło na pływalni Polonez OSiR Targówek przy ulicy Łabiszyńskiej 20 na Targówku.

Poszkodowanych, wśród których są dzieci, przewieziono do stołecznych szpitali. Dwie spośród 23 osób z objawami zatrucia odmówiły transportu do szpitala.

Jak przekazał PAP kpt. Tomasz Banaczkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 17 osób zostawiono w szpitalu na obserwacji.

Jak poinformował "Super Express", który rozmawiał ze st. kpt. Wojciechem Kapczyńskim z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, w piątek po godz. 19 część osób przebywających na basenie zaczęła uskarżać się na dolegliwości świadczące o tzw. zatruciu wziewnym, z objawami kaszlu.

Z basenu ewakuowano ok. 60 osób.

Jak podał st. kpt. Kapczyński, wszystkie były przytomne i kontaktowe.

Reporter RMF FM Jakub Rybski dowiedział się, że normy ilości chloru w wodzie basenowej zostały przekroczone wielokrotnie.

Badania, którymi podzielił się rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć wskazują, że przy dnie stwierdzono 8,03 mg/l (norma 0,3-0,7), a na poziomie lustra wody 2,41 mg/l (norma (0,3-0,7).

Objawy zatrucia chlorem

Po zatruciu chlorem dochodzi do podrażnienia dróg oddechowych i układu pokarmowego, a także często do oparzenia skóry. Na zatrucie chlorem szczególnie narażone są osoby chore na przewlekłe choroby płuc i oskrzeli - może dojść nawet do obrzęku płuc i zaburzeń oddychania, które zagrażają życiu.

