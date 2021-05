Nowy test wykrywający wirusa SARS-CoV-2 w próbce śliny może dać dokładny wynik w mniej niż 30 minut - informuje “Nature Communications”.

(zdjęcie ilustracyjne) / RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA

Obecnie stosowane technologie wykrywania koronawirusa są skomplikowane, drogie, czasochłonne, wymagają nieporęcznego sprzętu i wykwalifikowanej obsługi.

Opracowaliśmy szybki, bardzo czuły i dokładny test oraz przenośne, zasilane bateryjnie urządzenie do wykrywania Covid-19, którego można używać w dowolnym miejscu i czasie - powiedział Huimin Zhao, profesor inżynierii chemicznej i biomolekularnej University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), który kierował badaniami.

Chociaż urządzenie nadal jest w fazie prototypu, twórcy szacują jego koszt na nie więcej niż 78 USD, zaś odczynniki i inne niezbędne materiały kosztowałyby 6-7 USD za test.

Wiele elementów urządzenia można wydrukować na drukarce 3D, a test może wykryć zaledwie jedną cząstkę wirusa w 1-mikrolitrowej kropli płynu. Do obsługi wystarczy krótkie przeszkolenie.

Nowa technologia, zwana Scalable and Portable Testing (SPOT), nie potrzebuje skomplikowanego procesu podgrzewania i chłodzenia każdej próbki w celu uzyskania wyników, tak jak wymaga tego wiele obecnych protokołów testowych. SPOT może również wykryć wiele genów w próbce, dzięki czemu jest dokładniejszy niż testy z jednym genem, co może dawać nieprawidłowe lub niejednoznaczne wyniki. Kolejną zaletą jest to, że wykorzystuje ślinę, która jest łatwiejsza do pobrania i mniej inwazyjna niż wymaz z nosa.

Podstawą tej innowacji stał się opracowany niedawno system do wytwarzania sztucznych enzymów restrykcyjnych, które można zaprogramować tak, aby rozpoznawały i rozcinały określone geny w genomie organizmu. W nowym urządzeniu enzymy te przenoszą fragmenty DNA, które oznaczają interesujące geny wirusowe. Enzym rozszczepia geny, które zostały oznakowane barwnikiem, który fluoryzuje dopiero po przecięciu genów. Fluorescencja sygnalizuje obecność poszukiwanych genów - a co za tym idzie, pozytywny wynik testu.