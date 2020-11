Komisja Europejska nie może ujawnić informacji zawartych w kontraktach z firmami farmaceutycznymi ws. zakupu szczepionek – oświadczyła unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides. Chodzi o tajemnicę handlową. O większą przejrzystość w tej kwestii apelowali eurodeputowani.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat przejrzystości zakupu szczepionek. Żaden z polskich eurodeputowanych nie zabrał w niej głosu, chociaż to polskie społeczeństwo należy do najbardziej sceptycznych wobec szczepień.

A - jak podkreśla Komisja Europejska - kampanie antyszczepionkowców są wielkim zagrożeniem dla skuteczności szczepień i dla pokonania Covid-19. Według Brukseli właśnie w Polsce przydałaby się solidna kampania informacyjna i jak największy dostęp do informacji. KE obiecuje, że postara się, by wybrani eurodeputowani mieli jednak dostęp do pełnej informacji.

Komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides zapewniła, że kraje członkowskie UE uczestniczą w procesie negocjacji. "Staramy się zachować podejście otwarte, na ile jest to możliwe" - przekonywała. Zaznaczyła jednak, że "trzeba uszanować to, że nie wszystko może być ujawnione. Bo są to kontrakty handlowe".

Kyriakides zapewniła, że żaden z kontraktów nie będzie sprzeczny z unijnym prawem o odpowiedzialności firmy za produkt ani nie będzie żadnych wyjątków od unijnych zasad.

Eurodeputowani apelowali jednak, aby KE ujawniła cenę szczepionek, miejsce ich produkcji, szczegółowo wyjaśniła kwestie ich bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej, udostępniła rezultaty testów klinicznych oraz wyjaśniła kwestię patentów na szczepionki finansowe z unijnego budżetu.

"Żeby szczepionki zostały zaakceptowane przez społeczeństwa, potrzeba zaufania, a żeby było zaufanie - potrzeba przejrzystości" - podkreślał szef komisji ds. ochrony zdrowia Pascal Canfin, zapewniając jednocześnie, że chodzi mu o sukces tych szczepień.

Podobne apele można było usłyszeć od innych grup politycznych. Reprezentantka Zielonych Michele Rivasi także przekonywała do większej przejrzystości, "żeby ludzie mieli zaufanie".

Unijna komisarz zamykając debatę zapewniła, że Komisja Europejska postara się w ramach zasad kontraktowych przekazać wybranym eurodeputowanym informacje zawarte w umowach.