"Włosi mieli całkowicie sparaliżowaną służbę zdrowia i zdecydowali się na bezprecedensowy krok, tzn. przyjmowali tylko osoby, które przyjeżdżały specjalnymi transportami i większości to pacjenci z Civid-19" – mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Paweł Szczuciński, opowiadając o tym co zaobserwował podczas misji Fundacji PCPM i Wojskowego Instytutu Medycznego, w której uczestniczył we Włoszech. "Ze złej sytuacji nie ma dobrego wyjścia – to rozwiązanie powoduje, że część pacjentów nie zdąży przyjechać do szpitala i umrze w domach" – dodaje.

