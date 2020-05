Premier Grecji Kyriakos Micotakis zapowiedział otwarcie od 15 czerwca sezonu turystycznego. Równocześnie zapowiedział, że przyjeżdżający do Grecji turyści będą poddawani testom na obecność koronawirusa. 3 czerwca z kolei pracę wznowią wszystkie lotniska we Włoszech - ogłosiła to tamtejsza minister infrastruktury i transportu Paola De Micheli. Tego samego dnia otwarte zostaną granice włoskich regionów, a także granice kraju - dla przybyszy z państw europejskich.

