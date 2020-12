Szczepienia przeciwko Covid-19 z wykorzystaniem rosyjskiej szczepionki Sputnik V rozpoczęły się w Moskwie. Szczepienia są darmowe, ale nie ogólnodostępne - objęto nimi lekarzy, nauczycieli i pracowników miejskich służb socjalnych.

W Moskwie rozpoczęła się kampania szczepień przeciwko Covid-19 / SERGEY KISILEV / MOSCOW NEWS AGENCY / PAP/EPA

Pierwsze punkty szczepień w moskiewskich przychodniach zostały otwarte o godz. 8 rano. Zapisy online na szczepienia ruszyły dzień wcześniej. Mer Siergiej Sobianin powiedział, że w ciągu pierwszych pięciu godzin zapisało się 5 tysięcy osób. Na razie szczepienia wykonywane są w 70 punktach, a na początku 2021 roku tych punktów ma być 170.

Do szczepienia potrzebne są dokumenty świadczące o tym, że dana osoba ma do niego prawo, np. zaświadczenie z pracy i ubezpieczenie medyczne. To nie wszystkie warunki: zaszczepić się może osoba w wieku od 18-60 lat, bez chorób przewlekłych. Nie mogą się szczepić kobiety w ciąży i matki karmiące.

Procedura szczepienia trwa około godziny: 10 minut zajmą oględziny lekarskie, 15 minut - przygotowanie szczepionki, a 30 minut - obserwacja po zaszczepieniu. Sputnik V jest preparatem składającym się z dwóch komponentów. Drugi powinien być podany dwa bądź trzy tygodnie po iniekcji z pierwszym składnikiem.

Sputnik V, opracowany przez podlegający ministerstwu zdrowia Rosji ośrodek im. Nikołaja Gamalei we współpracy z rosyjskim ministerstwem obrony został zarejestrowany oficjalnie w sierpniu, jeszcze przed ukończeniem wszystkich badań klinicznych. Badacze z innych krajów krytycznie ocenili ten pośpiech. Wielu rosyjskich lekarzy w ankiecie przeprowadzonej na specjalistycznym serwisie internetowym dla medyków wyraziło brak zaufania do preparatu.

Trzecia faza badań klinicznych z udziałem kilkudziesięciu tysięcy ochotników nadal trwa. Wicemer Moskwy Anastazja Rakowa mówiła, że 1,5 proc. ochotników w Moskwie zachorowało po szczepieniu.