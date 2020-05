Pierwszy test na Covid-19 zrobiony masowo u pracowników szpitala w podmadryckim Alcorcon potwierdził, że jeden na trzech członków personelu jest chory, ale większość nie ma objawów infekcji – pisze w czwartek “El Mundo". Według gazety oznacza to, iż liczba zakażeń w służbie zdrowia może być wyższa od oficjalnej.

Zdjęcie ilustracyjne / LEON NEAL / POOL / PAP/EPA

Badanie z udziałem 2914 osób, czyli 90 proc. załogi szpitala, dowiodło, że ponad 50 proc. jego uczestników, u których stwierdzono obecność koronawirusa w organizmie, nie ma żadnych symptomów choroby.

Udowodniono też, że łącznie zainfekowanych SARS-CoV-2 jest w tej podmadryckiej placówce medycznej 814 osób, a nie jak pierwotnie przypuszczano 401.



Według ministerstwa zdrowia Hiszpanii do czwartku zanotowano w całym kraju prawie 46 tys. infekcji SARS-CoV-2 u personelu służby zdrowia. Oznacza to, że odsetek pracowników placówek medycznych wśród wszystkich osób zakażonych koronawirusem sięga już 21 proc.



Z kolei z danych madryckiego Instytutu Zdrowia im. Karola III największy notowany odsetek zakażonego personelu służby zdrowia notowany jest obecnie w Andaluzji, na południu Hiszpanii. Chorzy na Covid-19 pracownicy placówek medycznych stanowią tam już 30 proc. wśród wszystkich zainfekowanych osób. Łączna liczba zakażeń wynosi w tym regionie 12 268.



Od ponad miesiąca ministerstwo zdrowia Hiszpanii nie publikuje statystyk dotyczących pracowników służby zdrowia zmarłych na Covid-19. Organizacje środowiska medycznego oraz krajowe media pod koniec kwietnia informowały o 45 ofiarach śmiertelnych tej choroby wchodzących w skład personelu medycznego.



Do czwartkowego popołudnia wskutek Covid-19 zmarło w Hiszpanii 26 070 osób, a 221 447 zostało zainfekowanych.