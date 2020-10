Na Ukrainie odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem i zgonów osób zainfekowanych - potwierdzono 6719 infekcji, 141 osób zmarło. Za wyzdrowiałych uznano 2686 pacjentów - przekazał ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Poprzedniej doby w związku z Covid-19 hospitalizowano 1009 osób, a łącznie w szpitalach z potwierdzoną infekcją lub jej podejrzeniem przebywa 23 tys. osób.

Tego dnia najwięcej zakażeń potwierdzono w obwodzie charkowskim (713) i obwodzie odeskim (614). Najwięcej osób - 23 - zmarło w Kijowie. Przeprowadzono tego dnia łącznie ok. 63 tys. testów, w tym ok. 33 tys. metodą PCR.



Obecnie w kraju jest 177 680 aktywnych zakażeń. Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 315 826 osób, zmarło 5927 chorych z Covid-19, a wyzdrowiało 132 219 pacjentów.



We wtorek Stepanow stwierdził, że w najbliższych tygodniach na Ukrainie odnotowywanych będzie 8-10 tys. zakażeń koronawirusem dziennie. Zapowiedział przygotowanie 10 tys. kolejnych miejsc w szpitalach dla pacjentów z Covid-19.