Zaostrza się problem nietypowej formy choroby Kawasaki u dzieci we Francji. Zmarł 9-letni chłopiec w Marsylii. To pierwsza ofiara śmiertelna wśród 125 dzieci, które w ciągu półtora miesiąca trafiły do francuskich szpitali z objawami choroby zwanej również "wieloukładowym zespołem zapalnym potencjalnie związanym z Covid-19".

