Francuskie władze zezwoliły w środę na otwarcie sal restauracyjnych w ramach kolejnego etapu luzowania obostrzeń sanitarnych. Premier Jean Castex w słynnej paryskiej restauracji Lipp podkreślił, że jest to "symbol kraju, który się odradza".

Jean Castex / MOHAMED MESSARA / PAP/EPA

To symbol kraju, który odradza się, który idzie do przodu, musimy być pewni tego nowego etapu, sytuacja zdrowotna się poprawia, to dobrze, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy być czujni - powiedział premier dziennikarzom po obiedzie w Lipp.

Szef rządu pochwalił też "wielkie zwycięstwo Francuzów, którzy umieli być rozsądni, zdyscyplinowani i którzy dziś, na nowym etapie, znajdują radość życia (...)".

W środę wieczorem kancelaria premiera poinformowała, że Castex będzie izolował się przez siedem dni po tym, jak u jego żony test na Covid-19 dał wynik pozytywny. Test wykonany u polityka wieczorem nie wykazał zakażenia.

Tego dnia rozpoczął się we Francji kolejny etap luzowania obostrzeń sanitarnych, skutkujących m.in. wydłużeniem godziny policyjnej do g. 23, zwiększeniem limitów widzów w kinach, teatrach i muzeach, otwarciem basenów krytych i siłowni oraz sal restauracyjnych.

Tymczasem w ciągu doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono u 5557 osób. W szpitalach zmarło 65 chorych z Covid-19. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 110 231 od początku pandemii.

Do szpitali przyjęto 391 chorych, 94 na oddziały intensywnej terapii. Liczba hospitalizowanych zmniejszyła się o 458 do 13 526 osób. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2326 chorych, mniej o 68.

Od początku kampanii pierwszą dawkę szczepionki otrzymały 29 056 963 osoby (tj. 43,4 proc. całej populacji i 55,3 proc. osób dorosłych), a 13 082 882 dwie dawki (tj. 19,5 proc. populacji i 24,9 proc. dorosłych). W pełni zaszczepionych jest 14 661 800 osób. W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 685 268 osób, z czego 406 892 pierwszą dawką, a 287 376 drugą.