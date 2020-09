W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zainfekowało się koronawirusem ponad 10,4 tys. osób - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Jest to najwyższy przyrost zanotowany od początku epidemii w ciągu 24 godzin. W tym samym czasie w Portugalii służby medyczne potwierdziły ponad 400 zakażeń.

Jak poinformował kierowany przez Salvadora Illę resort zdrowia, w Hiszpanii pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba infekcji SARS-CoV-2 zwiększyła się o 10 476 przypadków, a łączna liczba zakażeń wynosi już 498 989.

Ministerstwo zdrowia sprecyzowało, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem występuje obecnie na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu. Liczne zachorowania na Covid-19 potwierdziły w piątek po południu także władze medyczne wspólnoty Madrytu, wskazując, że w ciągu ostatnich 24 godzina zanotowano tam 2254 przypadki infekcji oraz 20 zgonów.



Tymczasem ministerstwo zdrowia Hiszpanii wskazało na drastyczny wzrost zgonów w ciągu ostatniej doby. Odnotowano, że o ile pomiędzy środą a czwartkiem było ich 40, to już podczas kolejnej doby aż 184. Hiszpański resort zdrowia szacuje, że do piątkowego wieczora w całym kraju zmarło wskutek infekcji SARS-CoV-2 już 29 418 osób.



Ostatnia doba nie przyniosła większych zmian w Portugalii, gdzie pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o cztery do 1833.



W piątkowym komunikacie ministerstwo zdrowia Portugalii oświadczyło, że podczas minionych 24 godzin zanotowano 406 nowych pacjentów z SARS-CoV-2. Przypomniano, że dobę wcześniej potwierdzono 418 zakażeń koronawirusem. Łączna liczba przypadków infekcji w tym kraju wynosi już 59 457.



Nadal regionami przeważającymi pod względem liczby nowych zakażeń jest w Portugalii aglomeracja stolicy oraz północne dystrykty kraju.