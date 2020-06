"Jesteście bohaterami, bo nie schowaliście się pod łóżko i poszliście walczyć"- powiedział papież Franciszek pracownikom służby zdrowia z Pesaro we Włoszech, do których zadzwonił w poniedziałek w odpowiedzi na list, jaki dostał od tamtejszej pielęgniarki.

Papież Franciszek pozdrawiający wiernych / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Słowa papieża zacytował w mediach społecznościowych burmistrz Pesaro w regionie Marche Matteo Ricci.



Jak napisał, Franciszek zadzwonił do departamentu prewencji miejscowego oddziału służby zdrowia, by podziękować całemu personelowi medycznemu za pracę i poświęcenie w dobie pandemii.



Dziękujemy papieżowi Franciszkowi za to wielkie uznanie i za bliskość - dodał Ricci.



W sobotę papież przyjął na audiencji w Watykanie przedstawicieli personelu medycznego z regionu Lombardia, najbardziej dotkniętego przez koronawirusa. Wyraził dla nich uznanie i nazwał ich "filarami Włoch".