Na tydzień przed pierwszą turą wyborów prezydenckich rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał, że polityczna agitacja nie powinna odbywać się w kościołach. "Ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż głoszenie Słowa Bożego, przekazywanie nadziei i nauczania Kościoła katolickiego" - stwierdził. Jego oświadczenie zostało opublikowane kilka godzin po kontrowersyjnym wystąpieniu wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, która przemawiała z ambony w sanktuarium na Jasnej Górze.

Jadwiga Emilewicz / Waldemar Deska / PAP

Rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał, że już w 2005 roku biskupi zwracali uwagę, że "ambony nie powinno się wykorzystywać do wystąpień (przemówień), które nie są związane z proklamacją Słowa Bożego".

- tłumaczył ks. Rytel-Andrianik.- przypomniał.

Rzecznik KEP oświadczył, że Kościół nie może się angażować w żadną kampanię polityczną, bo nie jest to jego rolą. Jeżeli w jakimś miejscu, w kościele lub budynku parafialnym, pojawia się przypadek agitacji wyborczej, należy uznać to za naganne i niezgodne z misją Kościoła, którą jest głoszenie Ewangelii każdemu człowiekowi, niezależnie od poglądów politycznych - wyjaśnił. Świątynie nie są miejscami do uprawiania polityki, ale - jak podkreślał Jezus Chrystus - są domami modlitwy - podsumował.

Kontrowersyjne wystąpienie Emilewicz na Jasnej Górze

Oświadczenie rzecznika Konferencji Episkopatu Polski zostało opublikowane kilka godzin po wystąpieniu wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, która przemawiała z ambony w sanktuarium na Jasnej Górze.



Wicepremier wzięła udział we mszy w intencji środowisk gospodarczych, zorganizowanej w najważniejszym polskim sanktuarium przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Po niej przemawiała z ambony w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Mała przedsiębiorczość jest nazywana dobroczynnym kołem wspólnotowym, bo to ona generuje największe podstawy rozwojowe i podstawy wzrostu dla wielu wspólnot. W Polsce ma miejsce szczególne - zawsze powtarzam, że to państwo przecież zapewniają ponad 90 proc. miejsc pracy i kontrybuują do budżetu w największej części - mówiła Emilewicz. Podkreśliła, że obecna sytuacja epidemii przekłada się na dużą niepewność co do kondycji polskiej gospodarki. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy dalej niż za 2-3 miesiące. Powinniśmy się z tą bezradnością pogodzić, pojednać i nie wymagać teraz od polityków jasnych liczb i przewidywań. To, czego należy wymagać, to gotowości do wsparcia, pomocy i współpracy - tłumaczyła.

Chcielibyśmy zbudować trwałe podstawy silnego wzrostu dużego państwa na miarę naszych możliwości, na miarę naszego miejsca i znaczenia, jakie odgrywaliśmy w historii, bo Polska jest potrzebna Europie, a państwo są potrzebni Polsce - mówiła Emilewicz do przedsiębiorców. Bogactwo narodu buduje się nie inaczej, jak poprzez ludzkie umysły, ludzką twórczość, zaangażowanie - cnoty, które przypisane są do państwa codziennej aktywności - podkreśliła wicepremier.



Emilewicz oceniła, że przedsiębiorczość jest kategorią moralną. Ważne, żebyśmy pamiętali - szczególnie w tym trudnym czasie - że dla przedsiębiorcy - jak dla nas wszystkich - praca powinna być przed kapitałem. Na to warto zwracać uwagę i myślę, że na to dziś zwracamy uwagę, kiedy staramy się wesprzeć państwa w tym wzajemnym radzeniu sobie z trudnościami, tym, co nas wszystkich spotkało, oferując pomoc publiczną, która ma sprawić, że państwo przetrwają w archipelagu polskiego życia społecznego, gospodarczego - powiedziała minister rozwoju.



Wystąpienie Jadwigi Emilewicz na Jasnej Górze krytycznie skomentował m.in. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. "Jeszcze w piątek @EpiskopatNews wydał komunikat, że Kościół nie angażuje się w kampanię wyborczą. Dzisiaj J. Emilewicz agituje z ambony na Jasnej Górze. Za to sklejenie się z PiS części hierarchów kościelnych zapłaci cały Kościół. I to będzie bardzo wysoka cena" - napisał.



"Młodzi ludzie w takich miastach jak Pułtusk nie ma perspektyw, bo rząd jest zajęty układaniem się z kościołem. Min. Emilewicz zamiast pracować na rzecz dobrobytu Polaków udziela kazań na Jasnej Górze" - stwierdził kandydat Lewicy na prezydenta - Robert Biedroń.

W odpowiedzi na krytyczne komentarze na Twitterze Emilewicz przekonywała, że jej wystąpienie nie miało charakteru wyborczego. "A który dokładnie element był wyborczy? O przedsiębiorczości jako kat. moralnej, o zgubnych konsekwencjach dominacji kapitału nad pracą, czy o zasadzie pierwszeństwa osoby przed rzeczą? Zachęcam do wysłuchania całości" - napisała.