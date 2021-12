Omikron odpowiada obecnie za większość nowych infekcji koronawirusem we Francji - poinformowała krajowa agencja służby zdrowia, cytowana w piątek przez agencję AFP. Na początku mijającego tygodnia wariant ten wykryto w ponad 52 proc. sprawdzonych pod tym kątem testów, podczas gdy tydzień wcześniej było to 15 proc.

Ulice Paryża / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Jak wskazuje AFP, tak szybkie rozprzestrzenienie się Omikronu było spodziewane, ponieważ wariant ten jest bardziej zakaźny od poprzednich szczepów i odpowiada już za większość nowych zakażeń w innych krajach europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii i Portugalii.

To właśnie wysoka zakaźność Omikronu sprawia, że obecna fala epidemii we Francji jest tak wysoka, że w środę i czwartek rejestrowano ponad 200 tys. nowych infekcji.



Z tego powodu rząd francuski ogłosił w poniedziałek nowe obostrzenia, takie jak ponowne wprowadzenie pracy zdalnej w niektórych firmach oraz limity przy wstępie na wydarzenia publiczne.



Obecnie łącznie ponad 18 tys. pacjentów z Covid-19 leczy się we francuskich szpitalach, z czego ponad 3,5 tys. przebywa w stanie krytycznym. Od początku pandemii z tej przyczyny zmarło już ponad 123,5 tys. zakażonych osób.