Ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 189 213 nowych infekcji koronawirusem - informują w czwartek rządowe statystyki. Trzeci dzień z rzędu liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii jest najwyższa od początku pandemii.

Wielka Brytania: Trzeci dzień z rzędu najwyższa liczba zakażeń od początku pandemii / VICKIE FLORES / PAP/EPA

W środę wykryto 183 037 zakażeń, a we wtorek - 138 831.



Zmarło - według czwartkowych informacji - 332 kolejnych chorych na Covid-19, ale dane dotyczą też ofiar śmiertelnych, których nie ujęto w statystykach za okres od 24 do 29 grudnia.



Duży wzrost liczby zakażeń jest spowodowany rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa. Według władz medycznych jest to dominująca obecnie w Wielkiej Brytanii odmiana SARS-CoV-2, która wywołuje 90 proc. nowych infekcji.



Mimo rosnących wskaźników epidemicznych brytyjski premier Boris Johnson, który jest odpowiedzialny za sytuację epidemiczną w Anglii, nie zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w tej części kraju. Zapowiedział również, że przepisy nie zostaną zaostrzone do końca 2021 roku.



Po świętach Bożego Narodzenia kolejne restrykcje wprowadziły władze Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.