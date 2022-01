W Czechach weszły w życie nowe przepisy związane z pandemią koronawirusa. Wszyscy pracownicy, także ci zaszczepieni przeciwko Covid-19, muszą odtąd dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, poddać się testowi na koronawirusa.

/ Shutterstock

Osoby w pełni zaszczepione w Czechach oraz ozdrowieńcy dotąd byli zwolnieni z obowiązkowych testów, które poza szkołami przeprowadzano w dużych zakładach pracy. Jednak od poniedziałku, 17 stycznia obowiązek ten obejmuje wszystkich zatrudnionych.



Jest też zmiana jeśli chodzi o czas obowiązywania kwarantanny, która teraz wynosi pięć, a nie jak do tej pory, siedem dni. Od poniedziałku 17 stycznia kwarantanna obowiązuje wszystkie osoby, które mają pozytywny wynik testu antygenowego, także ozdrowieńców i osoby w pełni zaszczepione. Testy obowiązują we wszystkich zakładach pracy oraz obejmują osoby samozatrudnione i rzemieślników.



Problemem okazała się kwestia pracowników, którzy odmówili poddania się testom. Dla nich stworzono specyficzną formułę przebywania w pracy: obowiązek noszenia maseczek ochronnych klasy FFP2, oddzielne miejsca na spożywanie posiłków, dystans społeczny od pozostałych pracowników.



Obowiązkowe testy w zakładach pracy zostały wprowadzone w związku z szybko rozprzestrzeniającym się w Czechach wariantem Omikron koronawirusa. Ministerstwo zdrowia podało w poniedziałek, że udział tego wariantu w wymazach pobranych na potrzeby testów PCR wynosi około 80 proc.



Jak Europa walczy z koronawirusem?

Grecja - obowiązkowe szczepienia dla osób powyżej 60. roku życia

W nocy z niedzieli na poniedziałek weszła w życie w Grecji regulacja, która zobowiązuje osoby powyżej 60. roku życia do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Ci, którzy tego nie zrobią, zapłacą grzywnę. Kara będzie wynosić 50 euro w styczniu, a od lutego - 100 euro.

Francja - nowe drastyczne obostrzenia



Nowe drastyczne obostrzenia epidemiczne mają zostać wprowadzone w najbliższych dniach we Francji. Zapowiedział to tamtejszy rząd, po uchwaleniu przez parlament ustawy zakładającej m.in. stworzenie tzw. przepustek szczepionkowych, bez których osoby w wieku od 16 lat nie będą mogły wejść m.in. do barów, restauracji, części galerii handlowych, kin i teatrów. Karane maja być też pzedsiębiorstwa, które bez ważnych powodów uniemożliwiają pracownikom pracę zdalną. Zanim jednak ta nowa ustawa wejdzie w życie, sprawdzona ma zostać jej zgodność z francuską konstytucją.





Niemcy - status ozdrowieńca ważny już tylko trzy miesiące



Do tej pory w Niemczech osoby po przebyciu zakażenia koronawirusem przez sześć miesięcy miały status ozdrowieńców - teraz okres ten skrócono do trzech miesięcy. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w poniedziałek zmianę w wytycznych Instytutu im. Roberta Kocha i uzasadniło decyzję pojawieniem się wariantu Omikron koronawirusa. Przy Omikronie istnieje znacznie większe ryzyko zachorowania lub bycia nosicielem po upływie trzech miesięcy - stwierdził rzecznik ministerstwa.