Po powrocie z Polski na Litwę do Łotwy i Estonii od poniedziałku będzie obowiązywała dwutygodniowa kwarantanna – postanowiły tamtejsze władze. Wszystko w związku z rosnącą w Polsce liczbą zakażeń koronawirusem.

Ten wymóg nie będzie dotyczył osób, które udają się do pracy. Na przykład polskich rolników uprawiający rolę na Litwie.



Od poniedziałku samoizolacja będzie też obowiązywała osoby, które wrócą z Cypru. Obcokrajowcom w Holandii i Islandii wjazd na Litwę będzie zakazany.



Zgodnie z przyjętą zasadą Litwa stosuje przymusową kwarantannę wobec osób, które przybywają z krajów, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni przekroczył 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Natomiast w przypadku, gdy liczba zakażeń na koronawirusa w poszczególnych krajach przekroczyła 25 na 100 tys. wprowadzany jest zakaz wjazdu. Lista jest aktualizowana każdego piątku.



Według danych Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób obecnie wskaźnik zachorowalności w Polsce wynosi 20,1.



Litewski rząd już w czwartek zaapelował do wszystkich, którzy przebywają w Polsce lub planują wyjechać tam na weekend, o powrót do północy z niedzieli na poniedziałek. Litewskie ministerstwo spraw wewnętrznych zapowiedziało też, że jeżeli przyjdzie wprowadzić zakaz wjazdu z Polski, na granicy litewsko-polskiej zostaną wzmocnione siły policyjne, dyżur będą pełnili specjaliści Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.



Od poniedziałku takie kontrole zostaną już wprowadzone na litewskich lotniskach i w porcie w Kłajpedzie. W celu kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ułatwienia śledzenia osób potencjalnie zakażonych będą rejestrowani wszyscy powracający do kraju samolotami i promami.



Sytuacja dla Łotwy i Estonii

Obywatele i mieszkańcy większości krajów europejskich mogą bez przeszkód podróżować na Łotwę i do Estonii, o ile w kraju, z którego przyjeżdżają liczba nowych infekcji koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni nie przekroczyła 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Wówczas obowiązuje ich 14-dniowa samoizolacja.



Zarówno władze Łotwy, jak i Estonii co piątek aktualizują listę państw ze wskaźnikami zachorowań za poprzednie dwa tygodnie. Dla Łotwy wynosi on teraz 3,8, a dla Estonii 7,3. Rząd Łotwy doradza swoim obywatelom, by poważnie rozważyli konieczność wyjazdu do krajów z większym niż 16 wskaźnikiem zachorowań, w tym do Polski.