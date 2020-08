Władze Wysp Kanaryjskich podpisały obowiązującą od tego tygodnia umowę, która zapewnia wszystkim turystom ubezpieczenie od skutków zachorowania na Covid-19 podczas wakacji spędzanych w tym regionie Hiszpanii..

Zatłoczone hiszpańskie plaże / JAVIER ETXEZARRETA / PAP/EPA

Porozumienie zawarte przez regionalne ministerstwo ds. turystyki z firmą ubezpieczeniową będzie obowiązywało przez rok. Umowa gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem Covid-19, a także koszty przedłużenia pobytu i powrotu do rodzinnego kraju w przypadku konieczności poddania się kwarantannie - poinformowała w środę telewizja publiczna RTVE.

Ubezpieczenie obejmuje tylko turystów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), którzy zachorują podczas pobytu na Wyspach Kanaryjskich - głosi komunikat lokalnych władz. W związku z tym będą badane okoliczności zakażenia, by sprawdzić, gdzie do niego doszło.



Minister ds. turystyki Wysp Kanaryjskich Yaiza Castilla zaznaczyła, że działania te są podejmowane w celu "zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju turystów".



Zgodnie z umową firma ubezpieczeniowa uruchomi specjalny telefon alarmowy, który będzie obsługiwał zgłoszenia dotyczące zachorowań wśród turystów spędzających wakacje na archipelagu.



Wyspy Kanaryjskie są jednym z najmniej dotkniętych przez pandemię regionów Hiszpanii. Do czwartku potwierdzono tam 2 699 zakażeń SARS-CoV-2 oraz 162 zgony na Covid-19. Według danych hiszpańskiego ministerstwa zdrowia daje to 122 infekcje na 100 tys. mieszkańców - najniższy wynik w kraju. W Madrycie współczynnik ten wynosi 1 175.