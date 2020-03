Piękny gest Krakowa okazujący solidarność z Włochami, gdzie trwa dramatyczna walka z koronawirusem. W barwach „il Tricolore” – flagi Republiki Włoskiej - zostały podświetlone w czwartek wieczorem TAURON Arena Kraków, Centrum Kongresowe ICE oraz kładka o. Bernatka.

Z Włoch od wielu dni niezmiennie napływają tragiczne informacje. W czwartek Obrona Cywilna podała, że w ciągu doby zanotowano 662 zgony osób z koronawirusem. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 8165.

Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 62 tys. osób. Potwierdzono dotąd około 80 tys. przypadków.



Liczba ofiar śmiertelnych jest większa i wynosi 712 czyli o 50 więcej, niż wynika z czwartkowego raportu Obrony Cywilnej - zwracają uwagę włoskie media. Wyjaśniają, że bilans OC nie uwzględnił 50 zgonów z regionu Piemont.



To oznacza, że łączna liczba zmarłych wzrosła we Włoszech do 8215.



