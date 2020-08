W ciągu ostatniej doby we Francji stwierdzono 1695 zakażeń koronawirusem - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS). To najwyższy dobowy przyrost od 30 maja, gdy było 1828 nowych infekcji.

W ciągu ostatniej doby we Francji stwierdzono 1695 zakażeń koronawirusem / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

W sumie we Francji od początku pandemii stwierdzono 194 029 zakażeń SARS-CoV-2.

DGS poinformowała też o dziewięciu nowych przypadkach śmiertelnych, tym samym liczba zgonów na Covid-19 wzrosła we Francji do 30 305.



W szpitalach pozostaje 5148 osób zakażonych koronawirusem, o 14 mniej niż dzień wcześniej. Na oddziałach intensywnej terapii przebywają 384 osoby z tą infekcją, cztery mniej niż we wtorek.

Obowiązek noszenia maseczek w Paryżu