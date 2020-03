W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło we Francji 319 osób. Łącznie na Covid-19 zmarło w tym kraju 2314 osób. Liczba zakażonych wzrosła do 37 575.

Przechodzień w pobliżu katedry Notre Dame w Paryżu / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Według najnowszych danych, we Francji 17 620 pacjentów z koronawirusem jest hospitalizowanych. Ponad 4200 osób przebywa obecnie na oddziałach intensywnej terapii.

Władze twierdzą, że będą w stanie zbierać dane dotyczące zgonów w domach spokojnej starości od przyszłego tygodnia. Oczekuje się, że spowoduje to duży wzrost liczby rejestrowanych ofiar śmiertelnych.

Na konferencji poświęconej krajowej strategii walki z epidemią Covid-19 premier Francji Edouard Philippe oraz minister zdrowia Olivier Veran poinformowali, że opiera się na elementach takich jak: kontynuowanie kwarantanny, zwiększenie liczby przeprowadzanych testów, zwiększenie liczby łóżek na intensywnej terapii, wsparcie przez armię działań służby zdrowia oraz produkcja sprzętu ochronnego u rodzimych i zagranicznych producentów i prowadzenie intensywnych badań laboratoryjnych nad lekami.



Pierwszych 15 dni kwietnia będzie jeszcze trudniejszych niż te, których właśnie doświadczyliśmy - oświadczył Philippe. Kryzys ma charakter globalny (...) musimy zachować jedność w jego obliczu - zaapelował. Ocenił, że epidemia koronawirusa we Francji postępuje bardzo szybko i zgodnie z tym, co można obserwować we Włoszech. Obserwujemy podwojenie liczby zarażonych co 3-4 dni - wskazał.



Minister Veran poinformował, że rząd zamierza zwiększyć z 5 tys. do 14 tys. liczbę łóżek na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii. Potwierdził, że chce zwiększyć zasoby medyczne wszędzie tam, gdzie to konieczne, a szczególnie w regionach najbardziej dotkniętych epidemią.



Veran poinformował, że ministerstwo zdrowia zamówiło 5 mln szybkich testów na koronawirusa (dających wyniki po piętnastu minutach), dzięki czemu do końca kwietnia dziennie będzie można przeprowadzać o 30 tys. szybkich testów więcej, pod koniec maja o 60 tys. więcej, a w czerwcu o 100 tys.



Obecnie Francja przeprowadza około 12 tys. testów dziennie, w szczególności u osób w stanie ciężkim oraz najbardziej zagrożonych (osoby starsze, kobiety w ciąży, chorzy na inne dolegliwości).



Jak poinformował premier Francji, pod koniec przyszłego tygodnia zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu kwarantanny, która na razie obowiązuje do 15 kwietnia.