Po raz pierwszy od początku pandemii tygodniowa zachorowalność w całym kraju przekroczyła próg 900 przypadków na 100 tys. mieszkańców. W sześciu krajach związkowych poziom zachorowalności przekracza 1000, Berlin nadal pozostaje na czele z 1795 przypadkami na 100 tys. mieszkańców. W środę liczba nowych infekcji w całych Niemczech wyniosła 164 tysiące.

Zdjęcie ilustracyjne / Sascha Steinbach / PAP/EPA

Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował w środę o kolejnych przekroczeniach rekordowych wartości dziennych infekcji oraz tygodniowej zachorowalności.



RKI podał w środę, że zachorowalność wyniosła 940,6. Dla porównania: dzień wcześniej było to 894,3, a tydzień temu - 584,4. W poprzednim miesiącu zapadalność kształtowała się na poziomie 220,7. W sześciu krajach związkowych tygodniowa zachorowalność przekroczyła poziom 1000. Na szczycie jest Berlin - 1795,5. Według danych RKI na kolejnych miejscach plasują się Brema (1581,1), Brandenburgia (1261,6), Hesja (1093,4) i Bawaria (1068,0).

Niemcy: Zmarło 166 osób z Covid-19

Jeśli chodzi o liczbę nowych infekcji, również osiągnęła ona nowy szczyt. W środę rano RKI poinformował o 164 tys. nowych przypadkach w ciągu ostatniej doby. Tydzień temu odnotowano 112 323 nowe infekcje. 19 stycznia liczba ta po raz pierwszy przekroczyła 100 tys.



W ciągu minionej doby w całych Niemczech zarejestrowano 166 zgonów, związanych z infekcją koronawirusa. Tydzień temu było to 239 zgonów. Od początku pandemii liczba zgonów związanych z Covid-19 urosła do 117 126 osób.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadal ocenia ryzyko związane z wariantem Omikron jako "bardzo wysokie" - podaje "Tagesschau". W swoim cotygodniowym raporcie WHO podkreśliła, że przy ponad 21 mln nowych infekcji na całym świecie w ciągu ostatnich siedmiu dni mamy do czynienia z "najwyższą liczbą przypadków odnotowanych od początku pandemii".



Globalnie nadal dominuje Omikron. "W krajach, w których przypadki infekcji wariantem Omikron wzrosły gwałtownie w listopadzie i grudniu, fala infekcji obecnie opada" - informuje "Tagesschau".