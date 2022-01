Dzienna liczba zachorowań na Covid-19 u naszych południowych sąsiadów przekroczyła 50 tysięcy. Dzisiaj czeskie ministerstwo zdrowia potwierdziło 54 685 nowych przypadków.

Tak dużo przypadków w Czechach nie notowano od początku pandemii i jest to dwa razy więcej zachorowań niż przed tygodniem.

Liczba zakażeń przyrasta od początku tygodnia o 80 procent z dnia na dzień. Wzrasta także, choć znacznie wolniej, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem. W porównaniu z poprzednim tygodniem ta liczba wzrosła o 12 procent. Jednak liczba ciężko chorych pacjentów nadal spada.

Według czeskich specjalistów to jeszcze nie koniec przyrostu zachorowań. Kulminacji tej fali spodziewają się pod koniec przyszłego tygodnia.



Podczas całej epidemii w Czechach, od początku marca 2020 r., zarejestrowano prawie 2,89 mln przypadków choroby, a 37 114 osób z Covid-19 zmarło.

Mimo rekordowego wzrostu liczby zarażonych, zgonów, a także liczby poważnie chorych na Covid-19 jest mniej. Według tamtejszego ministerstwa zdrowia w ciągu ostatnich siedmiu dni zmarło 115 osób, o dwie piąte mniej niż w poprzednim tygodniu.



W Czechach, które mają ok. 10 mln mieszkańców, podano ponad 16,9 miliona dawek szczepionki. Około 6,8 mln osób zostało w pełni zaszczepionych. Dzienna liczba podawanych szczepionek stopniowo spada od ponad dwóch tygodni. W środę szczepionkę otrzymało 37 720 osób, czyli o 28 procent mniej niż tydzień temu. Większość osób, które teraz zgłaszają się do punktów szczepień, to osoby w pełni zaszczepione, które otrzymują dawkę przypominającą szczepionki. W sumie dawkę przypominającą otrzymało około 3,6 miliona Czechów.