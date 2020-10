Na Słowacji wykryto 2890 nowych zakażeń koronawirusem. To drugi z rzędu najwyższy przyrost dobowy - poinformowało ministerstwo zdrowia. Przybyła także rekordowa liczba zgonów – 25. Od początku pandemii na Covid-19 zmarło w kraju 159 osób.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dzień wcześniej władze informowały o 2581 nowych zakażeniach i 19 zgonach na Covid-19. W kraju jest obecnie 30 722 aktywnych potwierdzonych zakażeń. Od początku epidemii w kraju koronawirusem zakażonych zostało 40 801 osób.

Podane liczby dotyczące pozytywnych wyników testów z piątku nie uwzględniają wyników badań przeprowadzonych w ramach ogólnosłowackiej akcji testowania, rozpoczętej w piątek w czterech powiatach na północy i północnym wschodzie kraju. W Dolnym Kubinie, Twardoszynie i Namiestowie na Orawie oraz w Bardejowie w piątek przetestowano 62 000 osób, z których 2225 miało pozytywny wynik.



Do kompleksowego badania mieszkańców Słowacji wykorzystywane są testy antygenowe, które pokazują wynik po około kwadransie i są mniej dokładne niż laboratoryjne testy PCR.



Od soboty w kraju obowiązują znaczące ograniczenia wychodzenia z domu, które pozwalają jedynie na dojazdy do pracy, zrobienie podstawowych zakupów lub wizytę u lekarza. W czterech powiatach, w których obecnie odbywają się testy i gdzie SARS-CoV-2 jest najbardziej rozpowszechniony, do opuszczenia domu potrzebny jest negatywny wynik. Rezultaty pierwszego etapu powszechnych testów mają zostać omówione na posiedzeniu sztabu kryzysowego w poniedziałek.