Król Willem-Alexander i jego żona Maxima znaleźli się w ogniu krytyki po tym, jak w piątek udali się na wakacje do Grecji. Holendrom nie spodobało się, że kiedy oni muszą dostosować swoje życie do reżimu sanitarnego, koronowane głowy opuszczają zmagający się z epidemią kraj. To sprawiło, że rodzina królewska skróciła swój pobyt w Grecji do… jednego dnia.

