"Ważne tematy łatwiej wchodzą do serca i świadomości widza, gdy są podane w sposób lekki" - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katrzyną Sobiechowską-Szuchtą Piotr Domalewski, jeden z twórców serialu "Sexify", który od dziś można oglądać na Netfliksie. "Kobiety jako postacie są zaniedbane, zaniedbany jest też temat seksualności kobiet. Nadrabiamy to" - dodaje Kalina Alabrudzińska, która razem z Domalewskim odpowiadała za scenariusze i reżyserię.

Kadr z serialu "Sexify" / Netflix / Materiały prasowe

Mamy całą rzeszę kina polskiego i kultury, która o ważkich tematach mówi na baczność i jest to kompletnie nieakceptowalne dla widza. Nie da się w ten sposób. To już nie te czasy - podkreśla w rozmowie z RMF FM Piotr Domalewski. Polska kultura jest bardzo o tym, co się musi i czego się nie może. Na tym przykładzie pokazujemy co my musimy i czego nie możemy, a co byśmy tak naprawdę chcieli. I o tym też jest nasz serial - tłumaczy.

Wreszcie możemy na głos mówić o tym, co jest bardzo ważne. Netflix umożliwia nam dostęp do dużej widowni - poza Polską będziemy w 190 krajach. To jest wyjątkowa sytuacja i wielkie szczęście - zauważa Kalina Alabrudzińska. Mamy jako twórcy potrzebę mówienie o rzeczach ważnych - zapewnia.





Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sex Aplikacja. Czyli o serialu "Sexify"

Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserami i scenarzystami serialu "Sexify". Dowiesz się z niej m.in.:

- Jak rodził się ten projekt?

- Jak wyglądały poszukiwania aktorek, które zagrały główne bohaterki?

- Dlaczego twórcy zdecydowali się na lekką i dowcipną formę opowiadania o ważnych tematach?



- Z jakimi wyzwaniami wiązała się dla twórców praca nad serialem skierowanym głównie dla młodych ludzi i osadzonym w świecie nowych technologii?

"Sexify" - obsada i najważniejsze informacje o serialu

Wideo youtube

"Sexify" to ośmioodcinkowa komedia obyczajowa dostępna od 28 kwietnia na Netfliksie. Za scenariusze odpowiadają Piotr Domalewski i Kalina Alabrudzińska.



Serial opowiada o trzech studentkach (w rolach głównych Aleksandra Skraba, Maria Sobocińska i Sandra Drzymalska), które łączą siły przy pracy nad aplikacją dotyczącą kobiecego orgazmu.



Zbigniew Zamachowski / Netflix / Materiały prasowe

W obsadzie serialu są m.in. Cezary Pazura, Małgorzata Foremniak, Bartosz Gelner, Zbigniew Zamachowski, Ewa Szykulska, Jan Wieteska, Wojciech Solarz i Sebastian Stankiewicz.



Wideo youtube