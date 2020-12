Europejska Agencja Leków będzie w poniedziałek obradować ws. szczepionki przeciwko Covid-19 wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech. Specjalny zespół oceniający zbierze się w siedzibie tej instytucji w Amsterdamie.

Szczepionka Pfizer-BioNTech / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Wszyscy spodziewają się pozytywnej oceny. Szczepionkę zarejestrowały już podobne organy - np. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.



Ocena wydana przez Agencję będzie rekomendacją dla Komisji Europejskiej. Dopiero KE wyda zezwolenie na obrót szczepionką na unijnym rynku. Zazwyczaj bruskelscy urzędnicy potrzebują na to 60 dni. Według nieoficjalnych informacji naszej korespondentki, w tym wypadku sprawy potoczą się znacznie szybciej i taka decyzja zapadnie już w środę.



Dopiero, gdy KE da zielone światło, będzie mogła ruszyć dystrybucja szczepionki. Szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że szczepienia przeciwko Covid-19 w krajach UE ruszą między 27 a 29 grudnia.

Jak podaje Europejska Agencja Leków, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciwko Covid-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na ternie Unii.