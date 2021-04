Po jutrzejszym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego wydamy oficjalny komunikat w sprawie obostrzeń; jesteśmy na etapie dyskusji, nie ma decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło - poinformował w wywiadzie dla portalu rp.pl szef MZ Adam Niedzielski.

Niedzielski pytany o to, kiedy możemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie obostrzeń, odparł, że m.in. na ten temat jutro będzie rozmawiał rządowy zespół zarządzania kryzysowego.

Jutro trzeba się spodziewać, że po tym posiedzeniu wydamy oficjalny komunikat, natomiast rozmowy będą toczyły się i dziś i jutro - poinformował szef resortu zdrowia.



Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro finalizowała i na pewno będziemy jutro przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami - też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło - dodał Niedzielski.

Co z powrotem dzieci do szkół?

Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku - mówił natomiast w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Jeśli potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli, w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju już wszyscy byli w systemie stacjonarnym - zapewniał gość Roberta Mazurka.

Pytany o nauczanie hybrydowe, Czarnek podkreślał, że to propozycja alternatywna. Żeby w szkole było do 50 proc. uczniów, szkoły są na to przygotowane. To nie jest przesądzone, to jeden ze scenariuszy - dodał.





