Brytyjski premier Boris Johnson przedstawił plan stopniowego i warunkowego znoszenia w Anglii ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa. "To nie jest czas, by po prostu zakończyć w tym tygodniu kwarantannę. Zamiast tego podejmujemy pierwsze ostrożne kroki, by zmodyfikować nasze działania" - oświadczył Johnson w wieczornym przemówieniu telewizyjnym.

