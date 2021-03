Zmarła kobieta, zaatakowana w sobotę na oddziale covidowym szpitala w Budapeszcie nożyczkami chirurgicznymi przez innego pacjenta – poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji na Węgrzech.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Sprawca to 37-letni Chińczyk. Mężczyzna kilkakrotnie ugodził kobietę nożyczkami chirurgicznymi w klatkę piersiową i twarz, po czym wybiegł z oddziału. Usiłował go powstrzymać ochroniarz, ale on także został zraniony w rękę.

Prokuratura wystąpiła o aresztowanie mężczyzny, który został schwytany na dziedzińcu szpitala. Podejrzewa się go o usiłowanie zabójstwa pacjentki.



54-latka nie była w stanie się obronić

Dziennik "Blikk" poinformował w środę, że 54-letnia kobieta była nauczycielką. W momencie ataku oddychała przy pomocy respiratora i była w stanie głębokiego uśpienia.

Według gazety, ciosy 37-latka były tak silne, że dotarły do mózgu.



"Blikk" pisze, powołując się na swoje źródła, że 37-latek przed przyjęciem do szpitala był uzależniony od narkotyków i na oddziale zaczął mieć tzw. objawy odstawienne.