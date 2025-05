Miłość do tenisa i baseballowa symbolika

Leon XIV nie jest pierwszym papieżem z pasją do sportu, ale z pewnością pierwszym, który zainteresowanie piłką nożną zamienił na baseball. Dodatkowo jako dziecko trenował tenis i do dziś ma do niego wielką słabość.

Włoscy dziennikarze nazywali go nawet "tenisowym misjonarzem". Baseball to dla niego sport rodzinny - bliski emocjom z dzieciństwa. Choć sam White Sox obecnie radzą sobie fatalnie (10 zwycięstw w 38 meczach), kibicujący im papież może okazać się... błogosławieństwem.