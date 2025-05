Kaplica Sykstyńska jest już gotowa na wybór 267. namiestnika Chrystusa na ziemi. Na dzień przed konklawe dyskusje kardynałów skupiają się wokół głównych cech, jakimi powinien być obdarzony nowy papież. 6 maja 173 kardynałów, w tym 130 kardynałów-elektorów, wzięło udział w dwunastej Kongregacji Generalnej.

Jak wyglądają przygotowania do Konklawe? Zobacz relację dziennikarza RMF FM Michała Krasonia z Rzymu Jakub Rutka, Jacek Skóra / RMF FM

Kaplicę Sykstyńską przygotowano specjalnie na 7 maja. Wnętrze wyposażono w krzesła z drewna wiśniowego, oznaczone imieniem i nazwiskiem każdego z kardynałów-elektorów oraz surowe drewniane stoły, pokryte beżowym suknem i bordowym atłasem, ustawione w dwóch rzędach.

Przed ołtarzem, pod freskiem Michała Anioła, przedstawiającym Sąd Ostateczny, ustawiono stół z drewnianą urną, do której zbierane będą karty do głosowania, oraz mównicę z Ewangelią, na której kardynałowie złożą przysięgę.

Każdy z kardynałów-elektorów będzie miał do dyspozycji aksamitną torbę na karty do głosowania, a także długopis, czerwoną teczkę pomocniczą i kartę do głosowania. Dostojnicy nie będą stąpać po posadzce Kaplicy, ale po specjalnej konstrukcji pokrytej beżową tkaniną i ustawionej na wysokości kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią.

Ze ścian wewnątrz przestrzeni sakralnej na purpuratów spoglądać będą postaci uwiecznione na genialnych freskach Michała Anioła i innych mistrzów renesansu - od Sandro Botticellego po Pietro Perugino, od Domenico Ghirlandaio po Lucę Signorellego.

Kaplica Sykstyńska / Vatican News /

Dyrektor Muzeów Watykańskich Barbara Jatta podkreśla, że całość malowideł stanowi niezwykłą narrację, w której celebrowana jest historia zbawienia, od wydarzeń Starego Testamentu i dziejów Mojżesza, po Nowy Testament i freski skupione na życiu Chrystusa.

Wśród tych scen 7 maja 2025 roku rozpoczną się wybory 267. papieża, a Kaplica Sykstyńska będzie gospodarzem jednego z najbardziej tajnych i tajemniczych wydarzeń na świecie, starożytnego i uroczystego obrzędu, który przez wieki towarzyszył wyborom nowych namiestników Chrystusa.

Dopiero w 1996 r., na mocy konstytucji apostolskiej Jana Pawła II "Universi Dominici Gregis", Kaplica Sykstyńska stała się oficjalną siedzibą konklawe. Słowo, które nie schodzi z ust wiernych, pochodzi od łacińskiego "cum clave", co oznacza "zamknięty na klucz".

12. Kongregacja Generalna

W przeddzień rozpoczęcia konklawe, 173 kardynałów, w tym 130 kardynałów-elektorów, wzięło udział w dwunastej Kongregacji Generalnej - poinformował Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 9:00 chwilą modlitwy. Później nastąpiło 26 wystąpień, poruszających szeroki zakres tematów.

Dyskusja koncentrowała się na reformach papieża Franciszka, które należy kontynuować, ustawodawstwa dotyczącego nadużyć w Kościele, kwestii ekonomicznych, Kurii Rzymskiej, synodalności i pracy na rzecz pokoju. Podkreślono, że nowy papież powinien być "pontifexem", czyli "budowniczym mostów", pasterzem, mistrzem miłosierdzia i prawdziwą twarzą Kościoła samarytańskiego.

Papieskie szaty / Vatican News /

W czasach wojny, przemocy i głębokiej polaryzacji, jak powiedziano, potrzebny jest papież miłosierdzia, synodalności i nadziei - głoszą konkluzje 12. Kongregacji Generalnej.

Bruni wyjaśnił również, że Pierścień Rybaka został unieważniony i że odczytano apel do stron zaangażowanych w różne konflikty o trwałe zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji, wzywając do sprawiedliwego i trwałego pokoju.