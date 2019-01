Prezydent USA Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem o sytuacji w Syrii. Trump podkreślił, jak ważne jest pokonanie pozostałych w Syrii "terrorystycznych elementów" - poinformował Biały Dom. To druga rozmowa telefoniczna obu przywódców w ciągu tygodnia.

Erdogan przekazał Trumpowi wyrazy współczucia po śmierci czterech żołnierzy USA, którzy zginęli w środę w samobójczym zamachu w mieście Manbidż na północy Syrii. Państwo Islamskie (IS) ogłosiło, że stoi za tym atakiem, w którym w sumie życie straciło 19 osób.



Erdogan powiedział także Trumpowi, że Turcja jest gotowa niezwłocznie zapewnić bezpieczeństwo w mieście Manbidż, które od 2016 roku, po wyparciu sił IS, kontrolują wspierane przez USA Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF). Trzon SDF stanowi kurdyjska milicja YPG. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia prezydent USA zapowiedział wycofanie wojsk amerykańskich z Syrii, gdyż - jak uzasadnił - Państwo Islamskie zostało tam pokonane.



Z kolei Turcja zapowiedziała, że przejmie od USA walkę przeciwko Państwu Islamskiemu w Syrii. Między Waszyngtonem a Ankarą utrzymuje się jednak spór o podejście do kurdyjskiej milicji YPG. Turcja, która okupuje sąsiedni rejon Al-Babu i Dżarabulusu, wielokrotnie zapowiadała atak na Manbidż.



Bojownicy YPG okazali się skutecznym sojusznikiem Amerykanów w walce z islamskimi radykałami z IS, ale Turcja uważa YPG za organizację terrorystyczną i przedłużenie zdelegalizowanej w tym kraju, separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK).





Kolejna rozmowa Trumpa i Erdogana



Erdogan i Trump rozmawiali telefonicznie o Syrii także w ubiegły poniedziałek. Wcześniej prezydent USA zagroził na Twitterze, że jego kraj "zdewastuje Turcję ekonomicznie, jeśli zaatakuje" YPG. Erdogan powiedział we wtorek, że "zasmucił" go tweet Trumpa, ale rozmowę telefoniczną z nim określił jako pozytywną. Dodał, że porozumieli się oni co do poprawy stosunków gospodarczych między ich krajami. Podczas tej rozmowy obaj przywódcy poruszyli także kwestię utworzenia przez Turcję strefy bezpieczeństwa na terytoriach wzdłuż granicy tureckiej.



Opracowanie:

Maciej Nycz