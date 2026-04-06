"Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro" - zagroził Iranowi Donald Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Prezydent USA mówił, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia w wyznaczonym przez niego terminie - do wieczora we wtorek - nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do "epoki kamienia". Z kolei najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei określił amerykańsko-izraelskie ataki jako "zbrodnie przeciwko ludzkości". Skrytykował też światowe instytucje za milczenie, "a w niektórych przypadkach za współudział w podsycaniu konfliktu".

Prezydent USA Donald Trump / SAUL LOEB/AFP / East News

Prezydent USA Donald Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na temat wojny z Iranem oświadczył, że kraj ten może zostać zniszczony w jedną noc. Zagroził, że może się to wydarzyć już wkrótce.

Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro - powiedział Trump podczas konferencji prasowej.

Prezydent USA przypomniał, że ultimatum dla Iranu upływa we wtorek o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce). Trump zagroził, że w przeciwnym razie Iran nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do "epoki kamienia".

Zaznaczył, że Amerykanie mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, czyli do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę. Zapewnił jednocześnie, że wolałby tego nie robić i podkreślił, że rozmowy z Iranem trwają. Dodał, że ma nadzieję, iż Irańczycy negocjują w dobrej wierze.

Trump mówił też, że otwarcie cieśniny Ormuz jest "dużym priorytetem". Trump powtórzył także, że jest rozczarowany NATO.

Hegseth zapowiedział zmasowane ataki

Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w poniedziałek, że tego dnia amerykańskie siły przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od 28 lutego, czyli początku wojny. Dodał, że we wtorek uderzeń ma być jeszcze więcej.

Dziś będzie największa liczba ataków od pierwszego dnia tej operacji, a jutro będzie ich jeszcze więcej niż dzisiaj - zagroził Hegseth podczas konferencji prasowej.

Iran będzie miał wybór. Wybierzcie mądrze, bo ten prezydent (Donald Trump - przyp. red.) sobie nie żartuje - powiedział.

Chamenei o "zbrodniach przeciwko ludzkości"

Tymczasem najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oświadczył w niedzielę, że zamachy na irańskich dowódców i urzędników nie zmienią kursu polityki kraju. W jego ocenie działania te są odzwierciedleniem powtarzających się niepowodzeń Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Oświadczenie opublikowano za pośrednictwem komunikatora Telegram. Pojawiło się ono w związku ze śmiercią dowódcy wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Madżida Chademiego. Chamenei zapewnił, że jego śmierć nie wpłynie na "zwarty szyk" irańskich sił zbrojnych.

Chamenei określił ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela jako "zbrodnie przeciwko ludzkości" i oskarżył te kraje o łamanie prawa międzynarodowego. Skrytykował też światowe instytucje za milczenie, "a w niektórych przypadkach za współudział w podsycaniu konfliktu".

Modżtaba Chamenei objął stanowisko najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, zastępując w tej roli swojego ojca, Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego, w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Od czasu wyboru, 8 marca, Modżtaba Chamenei ani razu nie pokazał się publicznie.