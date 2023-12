Jeszcze jedna rozważana kwestia wiąże się ze skutkami wtłoczenia pod ziemię milionów ton morskiej wody. Wiązałoby się to ze zniszczeniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście Gaza City i z długotrwałym zanieczyszczeniem wód podziemnych. Amerykanie przestrzegli Izraelczyków, że narażają mieszkańców Strefy Gazy na odcięcie dostaw wody, a jednym z warunków postawionych premierowi Benjaminowi Netanjahu przez prezydenta Joe Bidena było ograniczenie strat i cierpień ludności palestyńskiej podczas prowadzonej operacji odwetowej.

Bardzo prawdopodobne, że skutkiem zatopienia tuneli byłoby też zniszczenia zabudowań i ulic na powierzchni.

IDF: Pompy do tłoczenia wody do tuneli są gotowe do użycia

Tymczasem, jak donosi "Haaretz" powołując się na raport Izraelskich Sił Obronnych (IDF), już w połowie listopada w pobliżu obozu dla uchodźców Al-Shati "zakończony został montaż dużych pomp do tłoczenia wody morskiej (...). Każda z co najmniej pięciu pomp może pobierać wodę z Morza Śródziemnego i tłoczyć do tuneli tysiące metrów sześciennych wody na godzinę, zalewając je w ciągu kilku tygodni".

Jak twierdzi "WSJ" zastrzeżenia Stanów Zjednoczonych, oglądających się na zdanie opinii publicznej, nie sprawiły, że Izrael porzucił plan. Na nagraniach dostępnych m.in. na platformie X (dawniej Twitter) mają się rzekomo znajdować ujęcia pokazujące, że tłoczenie wody przez armię izraelską już się rozpoczęło.