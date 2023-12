Zarzuty popełnienia nadużyć w trakcie sprawowania urzędu usłyszał w środę były premier Rumunii Florin Citu. Sprawa ma związek z zakupem w czasie pandemii 58 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19. Według prokuratorów warte ponad 1 mld euro transakcje były nieuzasadnione.

Florian Citu, były premier Rumunii / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

"Były premier Florin Citu, obecnie senator Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), jest objęty postępowaniem karnym za popełnienie dwóch przestępstw, związanych ze współudziałem w nadużyciu stanowiska, ze szczególnie poważnymi konsekwencjami" - powiadomiła Krajowa Dyrekcja Antykorupcyjna (DNA). Sprawa dotyczy zakupu szczepionek przeciwko Covid.

W środę Citu został wezwany do DNA, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Dziennikarzom polityk powiedział, że "wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Według oświadczenia DNA Citu w kwietniu i w maju 2021 r. zatwierdził dwa memoranda ministerstwa zdrowia, dotyczące zakupu szczepionek firm Pfizer i Moderna. Rząd miał mieć już wtedy zakontraktowanych 37 mln dawek, a nowe zakupy opiewały na kolejne ponad 43 mln dawek o wartości ponad 800 mln euro, bez wliczenia podatku.

Według DNA już zamówione szczepionki wystarczyłyby do zaszczepienia ponad 23 mln osób. Wcześniej władze w Bukareszcie zgłosiły KE, że do szczepienia kwalifikuje się 10,7 mln osób.

29 listopada na wniosek DNA senat Rumunii przegłosował uchylenie immunitetu Citu. W odrębnej procedurze prezydent Klaus Iohannis wyraził zgodę - również na wniosek prokuratorów - na postępowanie karne wobec byłych ministrów zdrowia Vlada Voiculescu i Ioanny Mihaili.

We wcześniejszym komunikacie DNA podawała, że cała trójka zakontraktowała w sumie ponad 52,8 mln dawek dodatkowych szczepionek, co spowodowało szkodę dla budżetu państwa. Ich wartość to 1,005 mld euro bez VAT.