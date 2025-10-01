Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek. Wiadomościami podzielono się na platformie X. Władze Izraela wezwały jednostki do objęcia kursu na izraelski port Aszdod. "Greta Thunberg i jej przyjeciele są bezpieczni i zdrowi" - przekazało izraelskie MSZ cytowane przez agencję Reutera.
Aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do objętej izraelską blokadą Strefy Gazy poinformowali ok. godziny wcześniej o dostrzeżeniu ponad 20 izraelskich okrętów zbliżających się do międzynarodowej flotylli. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).
W związku z pojawieniem się okrętów Izraela na pokładach flotylli ogłoszono stan wyjątkowy. Tel Awiw już wcześniej zapowiadał, że nie pozwoli na zbliżenie się flotylli do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.
Organizatorzy akcji umieścili na X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano w sieci. Aktywiści dodali, że żołnierze Izraela weszli na pokłady kilku jednostek.