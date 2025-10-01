Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek. Wiadomościami podzielono się na platformie X. Władze Izraela wezwały jednostki do objęcia kursu na izraelski port Aszdod. "Greta Thunberg i jej przyjeciele są bezpieczni i zdrowi" - przekazało izraelskie MSZ cytowane przez agencję Reutera.

Aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do objętej izraelską blokadą Strefy Gazy poinformowali ok. godziny wcześniej o dostrzeżeniu ponad 20 izraelskich okrętów zbliżających się do międzynarodowej flotylli. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).

W związku z pojawieniem się okrętów Izraela na pokładach flotylli ogłoszono stan wyjątkowy. Tel Awiw już wcześniej zapowiadał, że nie pozwoli na zbliżenie się flotylli do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Organizatorzy akcji umieścili na X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano w sieci. Aktywiści dodali, że żołnierze Izraela weszli na pokłady kilku jednostek.

Izrael wezwał do zmiany kursu na port Aszdod

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że Tel Awiw poinformował flotyllę o tym, że zbliża się do aktywnej strefy walk i "narusza legalną blokadę morską". Armia tego kraju wezwała jednostki do zmiany kursu na izraelski port Aszdod, gdzie pomoc humanitarna miałaby zostać rozładowana i przekazana do Strefy Gazy - przekazała agencja Reutera.

Reakcje europejskich władz

Włoski minister obrony Guido Crosetto powiedział w środę w telewizji RAI, że nie nazwałby akcji izraelskich sił atakiem na Flotyllę dla Gazy, ale blokadą. Poinformował, że wszystkie łodzie zostały otoczone i mają zostać skierowane do portu Aszdod, gdzie każdy kraj podejmie działania w sprawie powrotu jego obywateli.

Szef MSZ, wicepremier Antonio Tajani stwierdził zaś, że operacja potrwa zapewne do północy i jeśli nikt nie popełni błędów, zakończy się bez szkód.

Polityk przekazał w rozmowie z telewizją RAI, że jego izraelski odpowiednik zapewnił go, że siły zbrojne nie użyją przemocy wobec aktywistów.

Poleciliśmy naszej ambasadzie w Tel Awiwie i konsulatowi w Jerozolimie udzielenie pomocy wszystkim Włochom, którzy prawdopodobnie zostaną przewiezieni do Aszdodu, a potem zostaną wydaleni - zaznaczył.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zauważył, że flotylla "jest misją humanitarną, która w ogóle by się nie odbyła, gdyby Izrael zezwolił na wjazd pomocy humanitarnej" do Gazy. Dodał, że Hiszpanie biorący udział w akcji będą objęci pełną ochroną dyplomatyczną. "Nie stanowią żadnego zagrożenia dla Izraela" - zaznaczył hiszpański premier, cytowany przez agencję AP.

Polacy wśród uczestników flotylli

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".