W wieku 91 lat odeszła Jane Goodall, najsłynniejsza na świecie badaczka szympansów, prymatolog, etolog, antropolog i działaczka na rzecz praw zwierząt. Jej odkrycia zrewolucjonizowały naukę. O jej odejściu poinformował w środę Instytut Jane Goodall.

Jane Goodall podczas konferencji Nadzieja w działaniu w Maladze, maj tego roku / Lorenzo Carnero/ZUMA Press Wire/ / East News

Jane Goodall nie żyje. Zmarła z przyczyn naturalnych w środę w wieku 91 lat. Przebywała akurat w Kalifornii w ramach swojej trasy wykładowej po Stanach Zjednoczonych.

Dr Jane Goodall urodziła się w 1934 roku w Londynie. Była etologiem, zajmowała się naukowo ssakami naczelnymi. Od 1966 roku prowadziła badania nad szympansami w Parku Narodowym Gombe w Tanzanii. Badała m.in. zachowania szympansów - zarówno dziedziczone, jak i nabyte.

Jej odkrycia zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odnowy świata przyrody. Była tzw. Posłanką Pokoju ONZ i założycielką Instytutu Jane Goodall. To właśnie ta instytucja poinformowała w środę wieczorem o jej odejściu.

Jane Goodall w 2016 roku / CYRIL VILLEMAIN/SIPA/EAST NEWS / East News

Sposób pracy dr Jane Goodall był wyjątkowy. Nie numerowała zwierząt, a nadawała im imiona. Odkryła m.in., że szympansy mogą toczyć ze sobą wojny, a także, że posługują się narzędziami - niektóre wkładają patyki do gniazd termitów, które są ich pożywieniem – termity przywierają do patyków i właśnie wtedy szympansy mogą je wyciągnąć z gniazda.Zbadała i opisała także, że zwierzęta ta nie tylko mają osobowość, ale także są zdolne do wyrażania emocji, jak radość i smutek, a także do racjonalnego myślenia. Jej zdaniem wymiana uścisków, całusów czy wzajemne poklepywanie wśród szympansów wskazuje na bliskie więzi między członkami rodziny, ale też innymi osobnikami. Badaczka obserwowała także przypadki agresji i przemocy wśród członków stada.