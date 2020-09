RMF FM, portal money.pl i 300Gospodarka stworzył listę osób, które kreują polską rzeczywistość gospodarczą w 2020 r. Ranking został zaprezentowany drugiego dnia tegorocznej edycji kongresu Impact’20.

Trzy redakcje gospodarcze połączyły siły, aby stworzyć unikatowy ranking osób mających największy wpływ na polską gospodarkę w 2020 r. Na liście znalazło się ponad 200 nazwisk, które zdaniem redakcji realnie wpływają na rzeczywistość gospodarczą w Polsce.

Pierwsza setka została uporządkowana według wagi wpływu. W drugiej setce nazwiska zostały uporządkowane alfabetycznie. Pierwsze 30 pozycji na liście uzupełniono jednozdaniowym uzasadnieniem kapituły rankingu.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się:

Jarosław Pinkas / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

1. Adam Niedzielski, Jarosław Pinkas, Łukasz Szumowski - panowie gospodarczego życia i śmierci polskich przedsiębiorców. Uzasadnienie: Pandemia koronawirusa była z pewnością centralnym wydarzeniem tego roku, które zdeterminowało wszystko, co działo się w każdym segmencie gospodarki. Naturalnie, decyzje władz chińskich, a także rządy krajów, które są największymi partnerami handlowymi Polski, znacząco wpłynęły na kondycję naszej gospodarki. Jak jednak pokazuje przykład Szwecji, która wyłamała się z konwencji lockdownu, decyzje krajowe miały znaczne przełożenie na PKB.

Adam Niedzielski / Łukasz Gągulski / PAP

W Polsce to decyzje i rekomendacje ministra zdrowia spowodowały wprowadzenie lockdownu w pierwszych miesiącach pandemii. Jego decyzje przesądzą także o losie polskiej gospodarki w kolejnych miesiącach.

Łukasz Szumowski / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Łukasz Szumowski był przez kilka miesięcy najważniejszym człowiekiem w Polsce, a współpracował blisko z ówczesnym szefem NFZ Adamem Niedzielskim - który dziś jest ministrem zdrowia - a także Jarosławem Pinkasem z GIS. Uznaliśmy zgodnie, że ze względu na ich funkcję w polityce zdrowotnej, a także rotacje na stanowisku ministra zdrowia, nie sposób rozdzielić tych trzech osób. Ta trójka była i nadal pozostaje panami biznesowego życia i śmierci większości polskich przedsiębiorców. Każde ich działanie - od wprowadzania ograniczeń, do mniej lub bardziej trafnego kupowania maseczek, respiratorów, czy w przyszłości szczepionek - przekłada się na miliardy złotych polskiego PKB.

2. Mateusz Morawiecki - jest premierem rządu, uprzednim ministerem rozwoju i gospodarka leży w centrum jego zainteresowań.

3. Jarosław Kaczyński - pozostając najważniejszym politykiem w kraju, kwestie gospodarcze oddał jednak premierowi. Jarosław Kaczyński /Paweł Supernak /PAP

4. Angela Merkel - Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym, a polityka Merkel zarówno na szczeblu narodowym, jak i unijnym ma ogromy wpływ na to, co dzieje się na naszym rynku; dodatkowo jest kanclerzem wyjątkowo zaangażowanym w sprawy polskie.

5. Donald Trump, Georgette Mosbacher - obecny rząd jest w bliskich relacjach z Waszyngtonem; Amerykanie mają ogromny wpływ na wydatki zbrojeniowe oraz na nasze relacje z Chinami. Georgette Mosbacher angażuje się także w sprawy na rynku wewnętrznym, jak np. rynek mediów.

6. Adam Glapiński - prezes niezależnej instytucji odpowiadjącej za politykę monetarną, a także zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego. Dziś jego ludzie kontrolują takie firmy jak PZU czy Alior Bank.

7. Ursula von der Leyen - polityka von der Leyen ma znaczący wpływ na fundusze unijne i na to, jakie cele mają być z nich zrealizowane; obrany przez nią kierunek transformacji gospodarki, stawiający na niskoemisyjność, już wpłynął na politykę energetyczną naszego kraju (vide "zielony" PEP2040). Ursula von der Leyen /STEPHANIE LECOCQ / POOL /PAP/EPA

8. Paweł Borys - odpowiedzialny za realizację programów wsparcia gospodarki, czyli tzw. "Tarcz Antykryzysowych". Zaufany człowiek Mateusza Morawieckiego.

9. Zbigniew Jagiełło - prezes największego banku w Polsce i zaufany człowiek Mateusza Morawieckiego.

10. Zygmunt Solorz-Żak - jest jednym z najbogatszych Polaków, w jego rękach znajdują się duże aktywa energetyczne, istotne media, jest też właścicielem firmy Polkomtel - jednego z oligopolistów na rynku sieci komórkowych.

Na kolejnych miejscach w rankingu są:



11. Pedro Soares dos Santos - prezes giganta rynku handlu detalicznego, kształtującego całą branżę.

12. Daniel Obajtek - pod jego zarządem Orlen przygotowuje się do przejęcia Lotosu, co przez wiele lat było na agendzie, ale w praktyce wydawało się nierealne; dodatkowo przejął firmę energetyczną i wszczął przekształcenie koncernu na niskoemisyjny. Daniel Obajtek /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

13. Jacek Sasin - zarządza większością spółek skarbu państwa, ma duże zaplecze polityczne. Jacek Sasin / Wojciech Olkuśnik /PAP

14. Jadwiga Emilewicz - minister odpowiedzialna za politykę gospodarczą kraju.

15. Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości, od którego decyzji zależy stabilność legislacyjna i wizerunek Polski wśród inwestorów zagranicznych. Jest przywódcą ugrupowania koalicyjnego. Zbigniew Ziobro /Paweł Supernak /PAP

16. Jacek Jastrzębski - prezes KNF ma dużą niezależność, od jego decyzji zależy kształt rynku finansowego.

17. Tomasz Chróstny - prezes UOKiK ma dużą niezależność, obecnie sprawujący tę funkcję pokazał w tym roku, że potrafi ją wykorzystać, nakładając karę na sieć sklepów Biedronka.

18. Gertruda Uścińska - od jej działania zależy, czy i kiedy zostaną wypłacone emerytury i renty. Pomimo tradycyjnie kulejącej informatyzacji ZUS, była w stanie przeprowadzić - choć nie bez problemów - operację wypłacania świadczeń kryzysowych.

19. Dominik Kolorz - jest głównym stopującym polską transformacje energetyczną. Dominik Kolorz /Hanna Bardo /PAP

20. Piotr Duda - jest inspiratorem wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, która to koncepcja nie została zawieszona nawet w obliczu kryzysu pandemicznego.

21. Michał Sołowow - jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma Synthos pracuje dla 17 spośród 20 największych producentów opon na świecie, a Cersanit jest drugim producentem płytek w Europie. W całej grupie Sołowowa pracuje 16 tys. osób. Pomimo kryzysu EBIDTA jego firmy CCC sięgnęła 40 mln zł.

22. Marek Piechocki - prezes zarządu jednego z najwiekszych eksporterów.

23. Margrethe Vestager - od jej decyzji zależą przejęcia dużych firm na polskim rynku oraz kształt rynku ogólnoeuropejskiego.

24. Beata Daszyńska-Muzyczka - prezes banku finansującego kluczowe dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia, ciesząca się dużym zaufaniem premiera.

25. Mariusz Kamiński - szef służb specjalnych i minister spraw wewnętrznych nadzorujący Policję i Straż Pożarną. Od sprawności jego działania zależy bezpieczeństwo wszystkich firm i konsumentów w Polsce. Zarówno fizyczne, jak i finansowe. Ma moc dawania ochrony przed oszustami, ale też niszczenia firm. Mariusz Kamiński / Wojciech Olkuśnik /PAP

26. Luis Amaral - Grupa Eurocash jest brdzo dużym graczem na rynku spożywczym, przez co jej prezes ma znaczący wpływ na to, jak wygląda ta branża.

27. Jerzy Starak - prezes koncernu farmaceutycznego - branży kluczowej w roku pandemicznym.

28. Andrzej J. Kozłowski - prezes Emitela, monopolisty infrastruktury przesyłania sygnału radiowo-telewizyjnego. Decyzje prezesa mają kluczowe znaczenie dla branży mediów.

29. Piotr Arak - szef państwowego think tanku gospodarczego, cieszący się zaufaniem premiera.

30. Adam Kiciński - prezes zarządu największej spółki na GPW oraz producent popkulturowego produktu eksportowego Polski.



Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, znalazł się na setnym miejscu rankingu. Pierwsza osoba w państwie ma olbrzymie kompetencje instytucjonalne dotyczące wpływu na gospodarkę. Niechętnie z nich jednak korzysta. Andrzej Duda / ALESSANDRO DI MEO /PAP

W trakcie niedawnej prezydenckiej kampanii wyborczej gospodarka znalazła się na ostatnim planie. Tak samo w programie Andrzeja Dudy. Wiele gospodarczych działań prezydenta było pozorowanych. Należy tu wspomnieć nieudaną batalię o pomoc frankowiczom, podpisywanie z Amerykanami porozumień bez konkretów, czy wizyty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, podczas których brakowało dobijania targów.

Umieszczenie Andrzeja Dudy na setnym miejscu odzwierciedla z jednej strony duże możliwości wpływania na gospodarkę, a z drugiej strony brak ich wykorzystywania. Z zapowiedzi urzędników Kancelarii Prezydenta RP wynika, że w najbliższej kadencji Andrzej Duda będzie chciał położyć na tę tematykę większy nacisk. Za to trzymamy kciuki.

W rankingu uwzględnieni zostali m.in. politycy i urzędnicy, zarówno polscy, jak i zagraniczni, prezesi spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorcy, pracodawcy i naukowcy. Sposób doboru nazwisk, które znalazły się na liście, a także ich pozycja w rankingu, są efektem wspólnej analizy procesów zachodzących w polskiej gospodarce i długich dyskusji przedstawicieli trzech opiniotwórczych redakcji ekonomicznych.

Ranking został zaprezentowany 24 września 2020 r. podczas kongresu Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM.

Po co powstaje ranking najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki?

Przy tworzeniu tego rankingu przyświecał nam cel zwiększenia transparentności życia gospodarczego. Rzetelny obraz tego kto i w jaki sposób wpływa na naszą rzeczywistość wydaje nam się prawem opinii publicznej.

Kto stoi za rankingiem?

Listę przygotowały trzy redakcje gospodarcze: RMF FM, money.pl i 300Gospodarka. Udział trzech niezależnych redakcji na co dzień zajmujących się śledzeniem i analizą procesów gospodarczych jest gwarancją niezależności finalnego produktu.

Kto znalazł się w rankingu?

Inspiratorzy zmian legislacyjnych, ich twórcy, polscy i zagraniczni politycy, ale także duzi pracodawcy, liderzy podmiotów, które kształtują poszczególne branże, naukowcy i researcherzy, którzy mają wpływ na trendy filozofii przyjmowanej przy kształtowaniu gospodarki czy też prowadzeniu firm. Do tego lobbyści, inwestorzy, przedstawiciele znaczących spółek giełdowych oraz osoby kierujące instytucjami realizującymi politykę rządu. Słowem wszyscy ci, którzy mają wpływ na polską gospodarkę.

Kto nie znalazł się w rankingu?

Dziennikarze, przedstawiciele mediów, a także właściciele i menedżerowie w branży medialnej. Ponieważ ranking przygotowywany jest przez osoby bezpośrednio związane z tym sektorem, uznaliśmy że skrajnie nierzetelnym byłoby ocenianie kolegów i koleżanek po fachu lub też wpływowości przedstawicieli konkurencji.

Jaki okres braliśmy pod uwagę?

Jedynie 2020 r.

Jaką przyjęliśmy metodologię?

Doszliśmy do wniosku, że żadne metody kwantytatywne nie są w stanie oddać iście humanistycznej natury wpływu na gospodarkę. Cytowalność lub udział w konferencjach jest często wynikiem dużych budżetów marketingowych, co nie zawsze koresponduje z faktycznym wpływem na zmiany i procesy; te w dużej mierze odbywają się za kulisami. Sposób doboru nazwisk, które znalazły się na liście, jest efektem wspólnej analizy procesów zachodzących w polskiej gospodarce i długich dyskusji przedstawicieli trzech organizacji. Powstanie rankingu oznaczało dziesiątki godzin dyskusji o poszczególne miejsca na listach, a także o to, czy daną osobę w ogóle uwzględnić.

Oto pierwsza setka osób z największym wpływem na polską gospodarkę w 2020 r.

Miejsca 1-10 / Materiały prasowe

Miejsca 11-20 / Materiały prasowe

Miejsca 21-30 / Materiały prasowe

Miejsca 31-40 / Materiały prasowe

Miejsca 41-50 / Materiały prasowe

Miejsca 51-60 / Materiały prasowe

Miejsca 61-70 / Materiały prasowe

Miejsca 71-80 / Materiały prasowe

Miejsca 81-90 / Materiały prasowe

Miejsca 91-100 / Materiały prasowe

Drugiej setce nie nadawaliśmy numerów. Wszystkie wskazane poniżej osoby zajmują ex aequo miejsca 101-200.

- Tedros Adhanom Ghebreyesus - Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia

- Grażyna Ancyparowicz - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju

- Stefan Batory Współzałożyciel, Dyrektor Zarządzający Booksy

- Grzegorz Bierecki - Senator

- Michał Borkowski - Prezes Zarządu Brainly

- Steven J. Buckley, Robert L. Conn - Founding Partners Innova Capital



- Javier Calleja - Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach

- Ali Chamenei - Najwyższy Przywódca Islamskiej Republiki Iranu

- Maciej Chorowski Prezes Zarządu - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Olgierd Cieślik - Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego

- Bartosz Ciołkowski - Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy i Słowację Mastercard Europe

- Adam Czyżewski - Główny Ekonomista PKN Orlen

- Robert Dobrzycki- Prezes Panattoni Europe

- Grzegorz Dzik - Prezes Zarządu - Grupa Impel

- Janusz Filipiak Prezes Zarządu - Comarch

- Ryszard Florek Prezes Zarządu - Fakro

- Maciej Formanowicz Prezes Zarządu - FORTE

- Adrian Furgalski - Prezes Zarządu - Zespół Doradców Gospodarczych TOR

- Eugeniusz Gatnar - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Paul Gheysens - Prezes Zarządu - Ghelamco Group

- Piotr Góralewski - Prezes Zarządu - Altus TFI

- Łukasz Greinke - Prezes Zarządu - Morski Port Gdańsk

- Łukasz Hardt - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Jean-Marc Harion - Prezes Zarządu - P4

- Jerzy Hausner - Ekonomista - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- Marian Herman - Prezes Zarządu - HB Reavis

- Muhammad ibn Salman - książę koronny Arabii Saudyjskiej

- Wiktor Janicki - Dyrektor Generalny - Roche Polska

- Krystian Jażdżewski - Prezes Zarządu - Warsaw Genomics

- Xi Jinping - Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin, Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej

- Boris Johnson - Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

- Věra Jourová - Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

- Michał Jurka - Prezes Zarządu - Skanska Central Europe

- Zbigniew Juroszek - Prezes ATAL

- Jacek Kędzior - Partner Zarządzający EY Polska

- Robert Knorr - Partner, Dyrektor Zarządzający - Mid Europa Partners

- Cezary Kochalski - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Beata Kozłowska-Chyła - p.o. Prezesa Zarządu PZU

- Adam Krasoń - Prezes Zarządu - PwC Polska

- Krzysztof Krawczyk - Partner, Dyrektor Biura w Warszawie CVC Capital Partners

- Jerzy Kropiwnicki - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Jacek Kseń - Były Prezes BZWBK, mentor Mateusza Morawieckiego

- Michał Kuczmierowski - Prezes Agencja Rezerw Materiałowych

- Adrian Kurowski - Dyrektor Generalny Visa Polska

- Christine Lagarde - Prezes Europejskiego Banku Centralnego

- Hyun Lee - Prezes Zarządu - LG Electronics Polska

- Cezariusz Lesisz - Prezes Zarządu - Agencja Rozwoju Przemysłu

- Eryk Łon - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Andreas Maierhofer - Prezes Zarządu T-Mobile Polska

- Jacek Majchrowski - Prezydent Krakowa

- Andrzej Malinowski - Prezydent - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

- Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu - Polskie Koleje Państwowe

- Paweł Marchewka - Prezes Zarządu - Techland

- Adam Mariański - Przewodniczący - Krajowa Rada Doradców Podatkowych

- Roberto Matteucci - Dyrektor Generalny - Grupa PSA Polska

- Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Członek Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego

- Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu - PKP Polskie Linie Kolejowe

- Michał Mierzejewski - Prezes Zarządu - Philip Morris

- Rafał Milczarski - Prezes Zarządu - Polskie Linie Lotnicze "LOT"

- Dariusz Miłek - Przewodniczący Rady Nadzorczej - CCC

- Dariusz Mioduski - Prezes Zarządu - Legia Warszawa

- Marek Niedużak - Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Rozwoju

- Piotr Nowak - Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Finansów

- Marcin Nowak - Prezes Zarządu - ABSL

- Maciej Oleksowicz - Prezes Zarządu - Inter Cars

- Jacek Pawlak - Prezydent - Toyota Motor Poland

- Marcin Piątkowski - Starszy Ekonomista - Bank Światowy

- Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes - Związek Banków Polskich

- Dariusz Piotrowski - Dyrektor Generalny - Dell EMC Polska

- Marcin Pióro - Prezes Zarządu - Cinkciarz.pl

- Marcin Purta - Partner Zarządzający - McKinsey & Company Polska

- Radu Rasinar - Prezes Zarządu - AstraZeneca Poland

Tomasz Rogala - Prezes Zarządu - Polska Grupa Górnicza

- Sacha Ruffier - Dyrektor Zarządzający - British American Tobacco Polska

- Magdalena Rzeczkowska - Szef Krajowej Administracji Skarbowej

- Dariusz Sapiński - Prezes Zarządu - Grupa Mlekovita

- Piotr Serafin - b. szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska

- Wojciech Sobieraj - Prezes Zarządu - Aion Bank

- Wolf-Stefan Speacht - Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska

- Rafał Sura - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Paweł Szatniak - Prezes Zarządu - Wielton

- Jan Szynaka - Prezes Zarządu - Szynaka-Meble

- Piotr Maria Śliwicki - Prezes Zarządu - Grupa Ergo Hestia

- Bogdan Święczkowski - I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

- Rafał Trzaskowski - Prezydent Warszawy

- Artur Waliszewski - Dyrektor Google Polska

- Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu - Grupa Azoty

- Maciej Witucki - Prezydent - Konfederacja Lewiatan

- Włodzimierz Wlaźlak - Prezes Zarządu - Lidl Polska

- Józef Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej - J.W.Construction Holding

- Piotr Woźny - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin

- Grzegorz Wójcik - Dyrektor Zarządzający - Autenti

- Krzysztof Zdziarski - Prezes - PESA Bydgoszcz

- Tomasz Zdzikot - Prezes Zarządu - Poczta Polska

- Wołodymyr Zełenski - Prezydent Ukrainy

- Dawid Zieliński - Prezes Zarządu - Columbus Energy

- Ferrante Zileri Dal Verme - Prezes Zarządu - Fiat Chrysler Polska

- Kamil Zubelewicz - Członek Rady Polityki Pieniężnej

- Jerzy Żyżyński - Członek Rady Polityki Pieniężnej