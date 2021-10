Prezydent Andrzej Duda namawia w Paryżu prezydenta Francji Emmanuela Macrona do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prezydent Macron namawia prezydenta Dudę do tego byśmy wyłożyli na to jak największe pieniądze. Francuzom może się udać, bo oferują atom szybko i dają na to wsparcie finansowe – mówi Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Czy francuski atom byłby lepszy od amerykańskiego? Kiedy powstanie i kto za to zapłaci? O tym rozmawialiśmy w trakcie kongresu Impact’21.

