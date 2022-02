Polskie biegaczki narciarskie - w składzie: Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta i Karolina Kukuczka - zajęły 14. miejsce w sztafecie 4x5 km podczas igrzysk w Pekinie. Triumfowały reprezentantki Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, przed Niemkami i Szwedkami.

Izabela Marcisz / PAP/Grzegorz Momot /

Biało-czerwone dość szybko zaczęły odstawać od czołowej części stawki. Po pierwszej zmianie plasowały się na 12. pozycji, ze stratą do liderek 1.03,5. Po drugiej były o jedną lokatę niżej - 3.02,8, a przed ostatnią częścią rywalizacji zajmowały 15. miejsce - 4.49,1. Ostatecznie dotarły do mety 6.40,5 po zwyciężczyniach.



Mające silny skład zawodniczki RKO bardzo mocno zaczęły i szybko odskoczyły reszcie 18-ekipowej stawki, ale tuż przed półmetkiem dogoniły i wyprzedziły je na chwilę Niemki. Sytuacja powtórzyła się jeszcze przy ostatniej zmianie, ale ostatecznie górą były Julia Stupak, Natalia Nieprajewa, Tatiana Sorina i Weronika Stiepanowa. Wyprzedziły one Niemki o 18,2 s, a Szwedki o 28,8.



Mistrzynie olimpijskie z Pjongczangu Norweżki - u których na drugiej zmianie biegła Therese Johaug, zdobywczyni dwóch złotych medali w rywalizacji indywidualnej podczas tych igrzysk - uplasowały się dopiero na piątym miejscu. Japonki, u których zaś na pierwszej zmianie wystąpiła 41-letnia Masako Ishida, zakończyły występ na 11. pozycji.