Robert Łukaszewicz z 18. wynikiem awansował do półfinałów olimpijskiego konkursu skoków z wieży 10-metrowej. Najlepiej w eliminacjach w paryskim Aquatics Centre zaprezentował się złoty medalista z Tokio Chińczyk Yuan Cao.

Robert Łukaszewicz / Rafał Oleksiewicz / PAP

Łukaszewicz ma dopiero 23 lata, ale już od jakiegoś czasu buduje mocną pozycję w światowej hierarchii specjalistów od skoków z wieży (z wysokości 10 m). W 2022 roku był w finale mistrzostw Europy w Rzymie, a rok później przed własną publicznością znalazł się w najlepszej dwunastce Igrzysk Europejskich. W poprzednim sezonie duże sukcesy odnosił też w skokach synchronicznych ze swoim klubowym kolegą Filipem Jachimem.

Jestem bardzo zadowolony, moje sportowe marzenie się spełniło - mówił w lutym reprezentant Stali Rzeszów, zapewniając sobie start w Paryżu. Pierwszym celem jest dostanie się do półfinałów. To jest priorytet. Co będzie potem? Zobaczymy - zapowiadał przed debiutem w igrzyskach.

W piątek nasz reprezentant nie zawiódł i przebił się przez eliminacje, choć awansował z ostatniego miejsca. Polak bardzo dobrze rozpoczął, po drugim skoku był nawet dziewiąty. Ostatecznie do półfinału dostał się z 18. miejsca (366.05), czyli ostatniego, które zapewniało awans do sobotnich startów.

Do eliminacji przystąpiło łącznie 26 zawodników, którzy walczyli o 18 miejsc półfinałowych. Skoczkowie mieli do wykonania sześć skoków, z których łączna ocena decydowała o awansie. Wygrał Chińczyk Yuan Cao (500.15), który wyprzedził Japończyka Rikuto Tamaiego (497.15) i Kanadyjczyka Rylana Weinsa (485.25).

Półfinał rywalizacji w skokach do wody z platformy 10-metrowej odbędzie się w sobotę 10 sierpnia, początek o godz. 10. Natomiast finał zaplanowany jest tego samego dnia na godz. 15.