Środa to kolejny dzień olimpijskich zmagań Igi Świątek. Polka gra z Amerykanką Danielle Collins. Spotkanie 1/4 igrzysk w Paryżu ma swoją faworytkę i jest nią nasza reprezentantka, dla której wtorkowe zwycięstwo z Chinką Xiyu Wang było już 50. w tym roku.

Iga Świątek na igrzyskach w Paryżu. / Adam Warżawa / PAP

We wtorek Danielle Collins wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio 0:6, 6:4, 3:6. Panie grały ze sobą dokładnie 2h i 13 min.

W swoim meczu z Xiyu Wang Świątek nie oddała rywalce ani seta, wygrywając 6:3, 6:4 po niecałych dwóch godzinach gry.

Dla Polki nie jest to pierwsze spotkanie z rozstawioną z numerem 9. Collins. Bilans ich dotychczasowy rywalizacji to 6:1 na korzyść liderki światowego rankingu.

Grałyśmy ze sobą wielokrotnie, dobrze znamy swoją grę, ale nigdy nie spotkałyśmy się na kortach ziemnych. Na to muszę się taktycznie przygotować. Nie będzie łatwo, ale każdy, kto dotarł do ćwierćfinału, gra bardzo dobrze - zauważyła raszynianka.

Polka po raz pierwszy w tegorocznych igrzyskach gra na drugim co do wielkości korcie Suzanne Lenglen. Do tej pory każdy mecz rozgrywała na nieco większym korcie centralnym.