Reprezentację Polski czeka bardzo pracowite lato. W lipcu Biało-Czerwoni w turnieju kwalifikacyjnym w Walencji powalczą o udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przygotowania Biało-Czerwoni rozpoczną 10 czerwca na obiektach WKK we Wrocławiu. 20 czerwca reprezentacja wyleci do Grecji, gdzie zmierzy się gospodarzami, a następnie uda się do Chorwacji, gdzie zagra z gospodarzami i Brazylią.

W ramach przygotowań kadra narodowa zagra także mecze w Polsce: w Katowicach 28 czerwca zmierzy się z Nową Zelandią, a dzień później w Sosnowcu z Filipinami.

Walka o igrzyska olimpijskie zbliża się wielkim krokami, czujemy już powoli emocje, zwłaszcza, że dziś zmagania o miejsce w Paryżu rozpoczyna kadra 3x3, a w niej Michał Sokołowski. Trzymamy oczywiście kciuki za "Sokoła", a także za wszystkich naszych kadrowiczów. Na pewno zrobią wszystko, aby uzyskać awans, podobnie jak kadra 5x5. Trenerzy rozpracowują naszych rywali, mamy ustaloną serię sparingów oraz całą logistykę - teraz tylko najważniejsze, aby wszyscy zawodnicy byli zdrowi i wspólnie walczymy o Paryż - dodaje Łukasz Koszarek.

Szeroki skład reprezentacji Polski

Aleksander Balcerowski, Panathinaikos Ateny (Grecja)

Adrian Bogucki, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Aleksander Dziewa, Hamburg Towers (Niemcy)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Daniel Gołębiowski, WKS Śląsk Wrocław

Geoffrey Groselle, Trefl Sopot

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Michał Kolenda, Legia Warszawa

Filip Matczak, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Andrzej Mazurczak, King Szczecin

Michał Michalak, PAOK Saloniki (Grecja)

Igor Milicić, University of Tennessee (NCAA, Stany Zjednoczone)

Jakub Musiał, Trefl Sopot

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, Saint-Quentin (Francja)

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Andrzej Pluta, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

AJ Slaughter, Gran Canaria (Hiszpania)

Jeremy Sochan, San Antonio Spurs (NBA, Stany Zjednoczone)

Michał Sokołowski, Napoli Basket (Włochy)

Dominik Wilczek, MKS Dąbrowa Górnicza

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, Icon Sea Czarni Słupsk

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Terminarz reprezentacji Polski

10 czerwca - rozpoczęcie przygotowań we Wrocławiu

20-22 czerwca - wylot do Grecji, mecz towarzyski z gospodarzami

23-25 czerwca - wylot do Chorwacji, mecze towarzyskie z gospodarzami i Brazylią

28 czerwca - mecz towarzyski Polska - Nowa Zelandia w Katowicach (bilety na eBilet.pl)

29 czerwca - mecz towarzyski Polska - Filipiny w Sosnowcu (bilety na eBilet.pl)

2-7 lipca - turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Walencji

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Walencji

2 lipca

godz. 17:30 - Finlandia - Bahamy

godz. 20:30 - Liban - Hiszpania

3 lipca

godz. 17:30 - Bahamy - Polska

godz. 20:30 - Hiszpania - Angola

4 lipca

godz. 17:30 - Angola - Liban

godz. 20:30 - Polska - Finlandia

6 lipca

mecze półfinałowe

7 lipca

finał