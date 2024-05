Już za niecały miesiąc rozpoczną się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024. Do Niemiec, aby wspierać naszą reprezentację, wybierają się tłumy kibiców. Dla tych, którzy zastanawiają się, jak dostać się do miast, gdzie Biało-Czerwoni będą rozgrywać swoje mecze, PKP Intercity ma specjalną ofertę.

Kibice polskiej reprezentacji w piłce nożnej na zdjęciu ilustracyjnym / Łukasz Gągulski / PAP

Oferta PKP Intercity to specjalny bilet, dzięki któremu kibice dostaną się do Hamburga lub Dortmundu pociągiem. To właśnie w tych miastach reprezentacja Polski będzie rozgrywała swoje mecze.

Te specjalne składy rozpoczną kurs z Polski w wieczór poprzedzający dzień meczowy i dotrą na miejsce rano w dniu meczu. Pociągi powrotne wyruszą z Niemiec wieczorem po zakończeniu spotkań Polaków i dotrą do Polski rankiem następnego dnia.

16 czerwca w Hamburgu mecz z Holandią

21 czerwca w Berlinie mecz z Austrią

25 czerwca w Dortmundzie mecz z Francją

Ile taki bilet kosztuje?

Cena takiego biletu jest atrakcyjna - to 250 złotych. Bilet w tej cenie obejmuje podróż w dwie strony. Jadąc na mecz i z niego wracając kibice zajmą te same miejsca, w tym samym wagonie.

Natomiast na przejazd pociągami PKP Intercity, które kursują do Berlina, będzie można kupić bilet ze zniżką po pokazaniu biletu na mecz polskiej reprezentacji. Cena dla kibiców z biletami będzie obniżona o jedną czwartą.

Kiedy będzie można zakupić bilety?

Sprzedaż biletów dla kibiców już ruszyła dziś o 15:00. Bilety można kupić drogą elektroniczną na stronie PKP Intercity lub bezpośrednio w kasach.

W każdym z pociągów jest około 700 miejsc dla kibiców.