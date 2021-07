Judoczka Julia Kowalczyk, tenisistka Iga Świątek, nasi siatkarze i koszykarze 3x3, żeglarze Piotr Myszka i Zofia Noceti-Klepacka, Li Qian w tenisie stołowym… to tylko niektórzy nasi olimpijczycy spośród tych, których starty zaplanowane zostały na igrzyskach Tokio 2020 na dzisiaj. Na RMF24 śledzimy i na bieżąco relacjonujemy dla Was zmagania Polaków: bądźcie z nami!

04:01 (czasu polskiego) TENIS STOŁOWY:

Li Qian przegrała w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego w tenisie stołowym ze startującą w barwach Australii Jian Fang Lay 2:4 (7:11, 6:11, 11:5, 12:10, 4:11, 4:11).

Właśnie od tego meczu reprezentantka Polski rozpoczęła start w igrzyskach.

W niedzielę z turnieju odpadła Natalia Partyka, która przegrała w drugiej rundzie z urodzoną w Kanadzie reprezentantką Egiptu Diną Meshref 2:4. Dzień wcześniej Polka pokonała Australijkę Michelle Bromley 4:0.

Polskie zawodniczki - Li Qian, Natalia Partyka i Natalia Bajor - rywalizować będą jeszcze w Tokio w turnieju drużynowym: 1 sierpnia zmierzą się w 1/8 finału z Koreą Południową.

04:32 JUDO:

Judoczka Julia Kowalczyk (kat. 57 kg) wygrała z Węgierką Hedvig Karakas przez waza-ari w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju w Tokio. Jej kolejną rywalką będzie Portugalka Telma Monteiro.

Dodajmy, że w 2019 roku Kowalczyk zdobyła w stolicy Japonii brązowy medal mistrzostw świata.

05:31 JUDO:

Judoczka Julia Kowalczyk (kat. 57 kg) pokonała mistrzynię Europy Portugalkę Telmę Monteiro i awansowała do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju w Tokio.

Sędziowie ocenili, że Kowalczyk była aktywniejsza, choć sama rozpoczęła pojedynek od kary shido. Potem natomiast trzy takie upomnienia otrzymała Portugalka.

Walka trwała aż dziesięć i pół minuty.

W walce o półfinał rywalką Julii Kowalczyk będzie aktualna mistrzyni świata, Kanadyjka Jessica Klimkait.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020: Julia Kowalczyk (w stroju niebieskim) w pojedynku 1/8 finału turnieju judo w kategorii 57 kg z mistrzynią Europy Telmą Monteiro z Portugalii / Leszek Szymański / PAP

06:43 JUDO:

Julia Kowalczyk przegrała przez ippon z aktualną mistrzynią świata w kat. 57 kg Kanadyjką Jessicą Klimkait w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju judo w Tokio.

Klimkait odniosła zwycięstwo po niespełna dwóch minutach, zakładając dźwignię, z której Kowalczyk nie potrafiła się uwolnić.

Polka zachowuje jednak szanse na brązowy medal, przy czym najpierw musi przejść przez repasaż.

Pojedynek repasażowy Julia Kowalczyk stoczy o godzinie 10:00 z Gruzinką Eteri Liparteliani.

06:55 STRZELECTWO:

Aleksandra Jarmolińska zajęła 19. miejsce w dwudniowych eliminacjach strzelania do rzutków skeet.

Najlepsza była Chinka Wei Meng, która wynikiem 124 pkt wyrównała własny rekord świata.

Do finału awansowało sześć najlepszych zawodniczek, mających co najmniej 120 pkt.

07:20 SIATKÓWKA:

Polscy siatkarze rozpoczynają pojedynek z Włochami!

07:49 SIATKÓWKA:

Polscy siatkarze prowadzą w Włochami 1:0 w meczu grupy A olimpijskiego turnieju w Tokio. Pierwszego seta wygrali 25:20.

07:58 KAJAKARSTWO GÓRSKIE:

Kajakarz górski Grzegorz Hedwig zajął 14. miejsce w półfinale slalomu C1 w igrzyskach olimpijskich w Tokio i nie przystąpi do walki o medale.

Najszybciej popłynął Francuz Martin Thomas.

Hedwig (Start Nowy Sącz), który otrzymał cztery sekundy karne, stracił do Francuza 11,51 s. Słabszy od Polaka był tylko Irlandczyk Liam Jegou.

Do finału zakwalifikowało się dziesięciu najlepszych zawodników. Do awansu do tego grona Hedwigowi zabrakło ponad czterech sekund.

08:13 ŻEGLARSTWO:

Zofia Noceti-Klepacka spadła z drugiego na dziewiąte miejsce po dzisiejszych wyścigach olimpijskiej rywalizacji w żeglarskiej klasie RS:X. Polka zajęła dwukrotnie 16. lokatę, a w trzecim wyścigu - dziewiątą.

Prowadzą mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Francuzka Charline Picon i Brytyjka Emma Wilson, które po sześciu wyścigach mają po 14 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Chinka Liu Yunxiu z 16 pkt.

35-letnia Noceti-Klepacka - brązowa medalistka olimpijska z 2012 roku z Londynu - ma na koncie 44 pkt.

08:25 SIATKÓWKA:

Polscy siatkarze prowadzą z Włochami 2:0 w meczu grupy A turnieju olimpijskiego. Pierwszego seta wygrali 25:20, w drugim triumfowali 26:24.

