Kolejny złoty medal dla Polski. Dawid Tomala został w Sapporo mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 km. Wywalczony medal jest jedenastym dla Biało-Czerwonych w tegorocznych na igrzyskach w Tokio. To czwarte złoto wywalczone przez polskich sportowców w igrzyskach w Tokio. Wszystkie cztery złota w tegorocznych igrzyska są dziełem lekkoatletów. Wcześniej na najwyższym stopniu podium stanęli sztafeta mieszana 4x400 m oraz Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Jeszcze w piątek Polacy mają szanse na kolejne nagrody: Maria Andrejczyk wystąpi w finale rzutu oszczepem, a w finale wspinaczki sportowej wystartuje Aleksandra Mirosław. Natomiast Daria Pikulik i Wiktoria Pikulik pojadą w finale kolarstwa torowego.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Kolejny złoty medal dla Polski. Dawid Tomala został w Sapporo mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 km / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

07:58 ZOBACZ FINISZ TOMALI! PEWNIE POSZEDŁ PO ZŁOTO!

06:30 CZWARTE ZŁOTO DLA POLAKA W TOKIO

05:58 Zapasy

Magomedmurad Gadżijew przegrał z reprezentantem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Gadżimuradem Raszidowem 2:6 w ćwierćfinale olimpijskiej rywalizacji zapaśników w stylu wolnym w wadze 65 kg.



Dalsze losy Polaka w turnieju będą zależeć od tego, czy Rosjanin, aktualny mistrz świata w tej kategorii, awansuje do finału. Wtedy Polak stanie do walki w repesażach, która może mu otworzyć drogę do pojedynku o brązowy medal.

05:38 ZŁOTO DLA TOMALI

Trener kadry narodowej w chodzie sportowym Krzysztof Augustyn zapewnił, że złoty medal igrzysk Dawida Tomali nie jest przypadkowy. Augustyn jest jednym z trenerów, którzy wraz z zawodnikami przebywa w Sapporo. To właśnie tam przeniesiono rywalizację w chodzie oraz maratonie. Uznano, że w Tokio panują zbyt ekstremalne warunki, by startować na tak długich dystansach.



Cytat Przepiękny, ostatni w historii wyścig na 50 km. To nas cieszy, on to rozegrał po mistrzowsku. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za Dawida. Polacy będą mieli dużo radości z tego sukcesu. ocenił Augustyn.

Dawid Tomala / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA





04:53 Kajakarstwo

Wiktor Głazunow wygrał wyścig ćwierćfinałowy i awansował do półfinału rywalizacji kanadyjkarzy C-1 1000 m na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Na tym etapie odpadł Mateusz Kamiński.





04:47 Zapasy

Magomedmurad Gadżijew pokonał Greka Georgiosa Pilidisa przez przewagę techniczną 11:0 i awansował do ćwierćfinału rywalizacji olimpijskiej zapaśników w stylu wolnym w wadze 65 kg.



W ćwierćfinale 33-letni Gadżijew (AKS Piotrków Trybunalski), dwukrotny medalista mistrzostw świata, spotka się z reprezentantem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Gadżimuradem Raszidowem. To aktualny mistrz globu w tej kategorii i najwyżej rozstawiony zawodnik w Tokio.

03:52 Kajakarstwo

Polskie kajakarki wygrały swoją serię eliminacyjną i awansowały do półfinału rywalizacji K4 na 500 m w igrzyskach olimpijskich w Tokio.



Biało-czerwone płynęły w składzie: Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska i uzyskały czas 1.33,468.



Z tego wyścigu do półfinału awansowały też bezpośrednio drugie na mecie Niemki - 1.34,681.



Półfinały i finał tej konkurencji zaplanowano na sobotę.



02:30 Lekkoatletyka. ZŁOTY MEDAL DLA POLAKA