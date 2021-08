Mój bark zrobił tyle, ile mógł. Po tych wszystkich przejściach, operacjach - jestem z siebie dumna. (...) To, co zrobiłam, to więcej, znacznie więcej niż to srebro - mówiła po konkursie rzutu oszczepem wicemistrzyni olimpijska Maria Andrejczyk. 25-letnia Polka zdobyła podczas igrzysk w Tokio dwunasty medal dla Polski.

Maria Andrejczyk podczas finałowego konkursu rzutu oszczepem. / Leszek Szymański /PAP

